Pro Blesk.cz na tento den zavzpomínal Ondřej Macek (45), syn bývalého kastelána a americký obchodník Danny Dougles (86), kterého původní majitelé relikviáře, šlechtický rod Beaufort – Spontin pověřili nalezením a převezením památky ze socialistického Československa.
Ondřej Macek strávil v Bečově své dětství. Jeho otec Karel Macek (†79) zde od roku 1972 dělal kastelána. Když došlo na objevení relikviáře, bylo mu pět let. „Vzpomínám si, že to bylo velmi tajné. Nesmělo se o tom mluvit. Když relikviář vynášeli, upadly z něj dva kousky, které táta vzal a druhý den s nimi odjel do Prahy,“ vypráví dnes farář Českobratrské církve evangelické v Brně.
Jeho otec před několika lety zemřel. „Trpěl Alzheimerovo chorobou, nepamatoval si jména vnoučat, ale relikviář byl vrchol jeho profesního života, na který ani přes nemoc nikdy nezapomněl,“ dodává Macek.
O památce vyjednával lovec pokladů
Z jiného úhlu vzpomíná na svůj pracovní den „D“ americký obchodník a lovec pokladů žijící ve Vídni, Danny Douglas (86), kterého šlechtický rod pověřil převezením relikviáře z Československa. Památka totiž spočívala od konce válka zapomenutá a zahrabaná v hradní kapli. Majetek rodiny Beaufort-Spontinů byl na základě Benešových dekretů vyvlastněn.
Douglas v roce 1984 kontaktoval československé úřady na zastupitelském úřadu ve Vídni, kde začal vyjednávat s československým státem o vývozu blíže neurčené umělecké památky. Neřekl přesně, o co jde. Poskytoval jen indicie, přizvaní proto byli kriminalisté, kteří měli za úkol zjistit, o jaký předmět má obchodník zájem. Douglase sledovali ve Vídni agenti StB, kteří dokonce navrhovali ho unést.
Byli první
Dougals zpětně připustil, že udělal jednu chybu: K podpisu smlouvy o odkoupení předmětu od státu navrhl Karlovy Vary. Nakonec k podpisu nedošlo, ale kriminalisté se dovtípili, že neznámá památka musí ležet někde nedaleko lázní.
Kriminalistickému týmu pod vedením Františka Maryšky se nakonec podařilo relikviář 5. listopadu 1985 nalézt. „Vybrali si mě (šlechtický rod), protože si mysleli, že se nebudu bát. Když ale vyzvedávali kriminalisté relikviář z podlahy, měl jsem strach. Pořád mi říkali, musíte tu být, musíte to vidět,“ vzpomíná. I když památku šlechtické rodině nepřivezl, na Bečov nezanevřel. Dodnes jej rád navštěvuje.
Ještě nás může překvapit
Současný kastelán Tomáš Wizovský se u příležitosti jubilea nálezu snažil všechny aktéry pozvat „na místo činu“ a sjednotit je. Jeho iniciativu uvítali i šlechtici rodu Beaufort – Spontin, kteří do Bečova dodnes velmi rádi jezdí.
Může relikviář ještě něčím překvapit? „Jednoznačně ano. Nedávno jsme v něm objevili mystický ropuší kámen, ale nejde jen o něj. Díky novým technologiím a stále většímu počtu specializovaných odborníků se dá očekávat, že může dojít k dalšímu objevu nových souvislostí. Nezanedbatelný a potencionálně perspektivní je i nový rozměr spolupráce se zahraničními institucemi,“ míní Wizovský.
Největší nález 20. století
Relikviář svatého Maura pochází ze 13. století a je výjimečnou zlatnickou památkou, jejíž hodnota je srovnatelná s korunovačními klenoty. Jeho vypátrání v roce 1985 se považuje za jeden z největších nálezů 20. století v tehdejším Československu.
Řadí se do skupiny domečkových (tumbových) relikviářů. Uvnitř se nacházejí kosterní ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Maura, sv. Apolináře a sv. Timoteje.
Má obdélníkový půdorys o rozměrech 140 x 42 cm a je 65 cm vysoký. Dekorace relikviáře tvoří soubor dvanácti reliéfů, čtrnácti sošek z pozlaceného stříbra, drahé kameny, polodrahokamy, antické gemy, filigrány a emaily.
V Bečově nad Teplou chystají vyvrcholení oslav na sobotu. Bude zde celá řada seminářů a přednášek odborníků, kteří například relikviář restaurovali. Program ZDE
Koupili ho poškozený
Relikviář sv. Maura byl vyroben na zakázku benediktinského kláštera ve Florennes (Belgie). Ten získal relikvie sv. Jana Křtitele a později sv. Maura z katedrály v Remeši, které do relikviáře byly uloženy.
Po Francouzské revoluci byl klášter ve Florennes zrušen a relikviář přesunut do spřáteleného farního kostela, kde byl uložen mezi starým nábytkem. Od církevní rady jej značně poškozený odkoupil roku 1838 tehdejší majitel bečovského panství Alfréd de Beaufort-Spontin, nechal ho opravit a poté převézt do Bečova.
VIDEO: Relikviář svatého Maura. Nález na českém území má nevyčíslitelnou cenu, tajemné pozadí i detektivní zápletku.
Relikviář svatého Maura. Nález na českém území má nevyčíslitelnou cenu, tajemné pozadí i detektivní zápletku Videohub