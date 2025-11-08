Už před dvěma roky našli dva fragmenty s reliéfem, který připomíná procesí chetitských bohů. Říše Chetitů se nacházela zhruba 1500 let před naším letopočtem v současném středním Turecku a právě tam ve svatyni Yazilikaya lze najít stejný výjev.
„Laboratorní rozbor složení těchto dvou úlomků ukázal, že opravdu pocházejí právě z této oblasti," řekl Petr Zajíček ze Správy jeskyní ČR.
Je tedy možné, že destička s klínovým písmem s nimi tvořila jeden celek, všechny tři se totiž našli ve stejné vrstvě usazenin. Jak se ale na území Česka dostaly?
150 let starý podvrh?
„Buď se destičky z říše Chetitů skutečně již tehdy dostaly nějak do svatyně v jeskyni, nebo tam mohla být historická keramika přivezena z Turecka někdy před 150 lety, kdy se v jeskyni začalo bádat, a byla tam zakutána jako podvrh," říká Zajíček.
Tým archeologů se podle něj přiklání k tomu, že jsou sice z tamní oblasti, ale novověké. „Není vyloučeno, že všechny nalezené fragmenty někdo do této podoby dotvořil," dodal.
Zajímavostí je, že v časech říše Chetitů panoval na Blízkém východu starověk a v Evropě ještě pravěk! Chetité byli proslulí válečníci a dokonale ovládali umění odlévání kovů. Bohů měli až kolem tisícovky. a z jejich mytologie dokonce čerpala řecká mytologie.
Šperky z ulit staré až 8 tisíc let
Kromě záhadné destičky se našli i dvě zachované ozdoby z ulit a jedna s odlomenou částí. „Sloužily jako ozdoba, šperk pravěkých lidí. V depozitu máme celkem čtyři plně zachovalé, dvě neúplné a jednu, která byla použita pro datování a prokázala jejich stáří více než osmi tisíc let," dodal znalec.
Vchod do Kateřinské jeskyně je v hlubokém kaňonu Suchého žlebu nedaleko informačního centra Skalní mlýn. Pro veřejnost je zpřístupněna a elektricky osvícena od roku 1910. Z celkové délky 950 metrů návštěvníci projdou okruh dlouhý 580 metrů, na kterém spatří například Bambusový lesík s několikametrovými hůlkovými stalagmity či útvar Čarodějnice, který má jeskyně i ve znaku.
Co je klínové písmo?
Klínové písmo, kterým byly destičky popsány, je způsob zápisu, nikoli konkrétní písmo, který vznikl ve starověké Mezopotámii a je charakteristický znaky ve tvaru klínů. Byl psán otisky rákosového pisátka do měkké hliněné tabulky, které se pak sušily na slunci nebo pálily. Znaky vznikly zjednodušením původních piktogramů a mohly být psány shora dolů, později zleva doprava.
Kateřinská jeskyně je otevřena pro turisty i v listopadu, a to denně kromě pondělí. Vstupy jsou vždy v 10, 12 a 14 hodin. Od prosince do února je jeskyně veřejnosti uzavřena kvůli ochraně zimujících netopýrů a vrápenců.
