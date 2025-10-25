Chodba spojuje dva kaňony, a to Lipovecký a Hrádský žleb, které jsou součástí rozsáhlého komplexu Amatérské jeskyně. Speleologové tušili, že je mezi nimi propojka, jenže v jejím probádání bránil po desetiletí vysoký stav vody v sifonu zvaném Koleno. Až nyní se odvážná akce uskutečnila!
„Tři hodiny tam, tři zpátky, mákli jsme si. Bláto jsme měli snad i za ušima,“ usmíval se Heřman Fitz, mluvčí Holštejnské výzkumné skupiny. Odměnou všem zúčastněným za námahu byl mimo jiné pohled na krápníky a bělavé povlaky, které vytvořil vápenec.
Jiná dimenze
Lipovecká chodba leží v lokalitě, kde se speleologům podařilo před dvěma roky objevit velký jeskynní sál, kterému pro krásu jeho krápníků a mystickou atmosféru dali jméno Jiná dimenze.
Do dómu se tehdy museli prokopat zhruba 20 metrů dlouhou a bahnem zanesenou skalní prasklinou. Objev Jiné dimenze patřil v roce 2023 k největším jeskyňářským objevům v České republice.
Součást Amatérské jeskyně
Lipovecká chodba je součástí systému Amatérské jeskyně, který měří přes 50 kilometrů. Není přístupná veřejnosti. Jde o největší jeskynní komplex ve střední Evropě. Byla objevena v roce 1969 po nesmírném úsilí při prokopávání desítek metrů zavalených komínů a postupně objevována a propojována s dalšími jeskyněmi v okolí. Mezi ně patří i známé Punkevní jeskyně a propast Macocha.