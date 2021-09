Na úplný počátek záhadného zmizení tehdy tříletého Williama Tyrrella se vrátili britští detektivové, a to na zahradu jeho nevlastní babičky v Kendallu na severním pobřeží Nového Jižního Walesu. Po chlapci už rodina s policisty pátrá strastiplných sedm let.

Jak uvedl deník Daily Mail, chlapečkovo zmizení vyvolalo okamžitou obří operaci zahrnující stovky obyvatel a pracovníků záchranné služby a dobrovolníků, kteří prohledávali domy, lesy, potoky a prostory na venkově. Pátrání bylo bohužel zatím bezvýsledné.

Policie k výročí Williamova zmizení oznámila, že se specializovaná jednotka vrátila do Kendallu s místními detektivy a soudními úředníky, aby se ještě jednou podívali na dům, kde byl William naposledy viděn, a také do jeho okolí. To zachytily i fotografie, na kterých jsou viděni uniformovaní muži přímo před domem.

Jakékoli detailní k informace k návratu na údajné místo činu zatím policisté sdělit nechtěli.

„Vzhledem k tomu, že náš tým pokračuje ve vyšetřování a zkoumá všechny různé možnosti, zaměřujeme se především na to, jestli nám něco neuniklo a zdali je třeba ještě objasnit nějaké podrobnosti, včetně úplných maličkostí,“ vysvětlil vrchní detektiv David Laidlaw.

Policisté jsou podle jeho slov plně odhodláni zjistit, co se nebohému chlapci stalo a nejlépe ho dostat zpět k jeho rodině. Bolest rodinných příbuzných je o to větší, že chlapeček by v červnu oslavil kulaté desáté narozeniny. „Když jsi nám vzal Williama, ponořil jsi nás do věčné temnoty, jak dlouho budeš pokračovat v našem utrpení. Kdy se rozhodneš přijít a ukončit naši noční můru?“ apelovala náhradní rodina v prohlášení na možného únosce.

Policisté mezitím avizovali, že plánují výslech s novým podezřelým, kterého nelze z právních důvodů jmenovat. „Vše je předmětem vyšetřování,“ uvedl policejní mluvčí.