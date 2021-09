Zpráva o vraždě, jaká v oblasti nemá obdoby, obyvatele jihočeského města Bavorov šokovala. Podle informací TV Nova je totiž zavražděnou místní dívka (†22). „Byla strašně hodná holka,“ řekla reportérům jedna z obyvatelek. „A byla to krásná holka, fakt hezká, chodila pěkně oblékaná, pěkně namalovaná, ale vím, že se i dobře učila,“ dodala.

Reportéři zastihli i ženu, která se představila jako dívčina bývalá učitelka ve školce. „Je to hrůza, je mi to strašně líto, zasáhlo to každého, kdo jsme ji znali,“ stihla říct na kameru, než se jí do očí nahrnuly slzy.

Kvůli hrůzným zprávám se Bavoráci báli vycházet, informace o dopadení podezřelého muže (27) je proto aspoň trochu uklidnila. Svědci za volanty policistům poskytli záznamy ze svých palubních kamer, což zřejmě také pomohlo k poměrně rychlému dopadení podezřelého.

Více informací k případu policie sdělí na pondělní mimořádné tiskové konferenci. Jasné zatím není třeba ani to, za jakých okolností se muž s dívkou potkal a jaký motiv vedl k tak tragickému konci. Podle informací televize černé BMW patřilo dívčině rodině.