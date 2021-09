Pavol Matlák zahynul ve svém luxusním voze značky Lamborghini nedaleko obce Dolný Kubín. Při nehodě se zranil jeho spolujezdec. Ostatní účastníci nehody vyvázli živí a zdraví. Krátce po tragédii informovala o úmrtí Matláka jako svého dlouholetého člena politická strana Sloboda a Solidarita, ve které podnikatel působil coby předseda okresní organizace.

Se smutkem na Matláka ale vzpomíná mnohem více lidí než jen jeho spolustraníci. Dojemný vzkaz za Pavlem vyslali i jeho spolupracovníci z občanského sdružení nazvaného Rally Radosti, na jehož činnosti se podílelo několik desítek majitelů superrychlých aut. Matlák patřil k nejaktivnějším členům, jak vidno ze znění jímavého vzkazu jeho přátel ze sdružení.

Vybírají peníze pro nemocné děti

V rámci tohoto charitativního projektu se ve spojitosti se superrychlými auty každoročně mezi lidmi vybírají stovky tisíc korun na nemocné děti. Podle webových stránek sdružení jde za dětmi vždy 100 % vybraných peněz. V roce 2020 putovaly finance k dětem s neurologickými problémy, předešlý rok zase pomohly malým onkologickým pacientům. Letos se jezdilo pro děti, které trápí nemoci ledvin.

I Pavol byl koncem srpna se svým vozem podpořit dobrou věc na letošním ročníku této netradiční „rally“, která má podle organizátorů za cíl hlavně naplnit kasičky, jejichž obsah se následně předává vybraným nemocnicím. Desítky nadupaných sporťáků přijely letos na náměstí sedmi slovenských měst, kde se jako vždy dočkaly nadšeného zájmu místních obyvatel. Ukázka „flotily“ superrychlých a superrdrahých aut se ani tentokrát neobešla bez ukázkových jízd, ukázek kokpitů a také dálničních přesunů za asistence policie.

Pavol, jinak majitel úspěšné účetní firmy, se v tomto projektu zapsal nesmazatelným písmem, jak vysvítá z textu, který mu jeho kolegové od rychlých aut věnovali. „Stal ses naším vzorem,“ vyznávají se mu. „Neříká se nadarmo, že ti nejlepší odcházejí první,“ vysekli mu zarmoucenou poklonu.

„Ukázal jsi nám, jak projevovat upřímnou radost z davů lidí, které nás čekají po celém Slovensku, jak s úctou, respektem a zájmem mluvit s našimi fanoušky na náměstích. Jak plnit lidem sny, pustit je za volant, nastartovat, vytočit motor do otáček a nechat je zažít něco, na co budou navždy vzpomínat. Stejně jako my všichni na tebe,“ napsali se zármutkem na rozloučenou.

Díky za radost a úsměvy, Pavle!

Dodali, že se ze smutné zprávy stále nevzpamatovali a že už Pavol bude napořád součástí jejich kolony v dobročinné Rally. „Máš obrovský podíl na vysokých sumách, jež každoročně rozdáváme nemocnicím. Děkujeme ti za tvoji pomoc, úsměvy, dobrosrdečnost, šíření radosti a ochotu být součástí něčeho většího. Věříme, že takový člověk, jakým jsi byl, je dnes na lepším a krásnějším místě. Upřímnou soustrast rodině, a jak se mezi námi říká, Ride in peace,“ uzavřeli svůj vzkaz Pavlovi na onen svět.

Matlákovi byla rychlá auta velkou vášní, a jak uvedl server Plus Jeden Deň, i v den nehody měl Pavol naplánovaný sraz s dalšími majiteli podobných „šídel“, jako vlastnil on. Zájmů ale měl mnohem více. Kromě své rodiny, manželky, dvou malých dětí, aut, své firmy a charitativní Rally se věnoval ještě dalšímu občanskému sdružení – to se pro změnu zaměřuje na pomoc mladým ve vzdělávání.