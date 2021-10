Promluvit o zmizení své dcery Maddie se rozhodli Gerry a Kate McCannovi. Ve svém vyjádření uvedli, že se obávají, že se nikdy nedozví, co se stalo s jejich dcerou, která zmizela před čtrnácti lety v Portugalsku. Po dojemných slovech rodičů prolomil mlčení o vyšetřování německý žalobce Hans Christian Walters, který uvedl, že by obvinění mohla padnout už do Vánoc!

Případ zmizení Maddie McCannové sleduje bedlivě celý svět už od roku 2007. Tehdy tříletá holčička záhadně zmizela z apartmánu v portugalském letovisku Praia da Luz. Na dovolené byla se svými rodiči Gerrym a Kate McCannovými.

Spala v pokoji se svými sourozenci, když rodiče večeřeli s přáteli v nedaleké restauraci. Potomky chodili kontrolovat a při jedné z kontrol Maddie nenašli v postýlce.

Pátrání po Madeleine bylo zahájené v roce 2007 a stále není jasné, co se s děvčátkem stalo.

Rodiče prolomili mlčení a v dojemném prohlášení vyjádřili obavy, že se nikdy nedozví, co se vlastně stalo. „Je smutné, že se možná nikdy nedozvíme, co se stalo Madeleine. Doufáme však, že to zjistíme. I po těch letech stále doufáme,“ uvedli pro britský deník The Sun zdrcení rodiče.

Průlom ve vyšetřování nastal v minulém roce, kdy němečtí vyšetřovatelé uvedli, že přišli na stopu možnému pachateli. Hlavním podezřelým se stal Christian B., který si v současnosti odpykává v německé věznici trest za znásilnění Američanky (72), která tehdy žila právě v Praia da Luz, kde se Christian zdržoval mezi lety 2002 a 2008.

Německý žalobce Hans Christian Walters pro výše zmíněný deník uvedl, že mají vyšetřovatelé proti němu silné důkazy a dodal, že případ dozajista neuvázne na mrtvém bodě. „Vyšetřování probíhá dobře a doufáme, že se brzy dočkáme doplňujících informací. Nemohu s jistotou říci, kdy ale usilovně pracujeme na vyřešení tohoto případu a dalších, v nichž figuruje jako podezřelý,“ řekl Walters.

Pro The Sun rovněž promluvil člověk, jenž je zasvěcen do německého vyšetřování. „Důkazy jsou silné,“ potvrdil s tím, že věří, že co nevidět budou vznesena obvinění.

VIDEO: Maddie se ztratila v roce 2007 v Portugalsku