Celkem 1224 lidí loni úmyslně ukončilo svůj život. Ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 tak bylo sebevražd o tři procenta víc. Celkově je to ale druhý nejnižší počet za 144 let, co jsou údaje k dispozici. Data ve čtvrtek na tiskové konferenci zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). I přes pokles počtu je Česko v sebevražednosti nad průměrem EU. Mnohem častěji si na život sahají muži než ženy.