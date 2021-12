Šokující případ řeší soud v Košicích. Doživotí hrozí Alžbětě (19), která tajně porodila v jednom z bytů na sídlišti Luník IX. Sama na svět přivedla zdravého chlapce, nicméně podle obžaloby posléze dítě zabalila do plachty, uložila do vědra a odnesla ho do lesa.

Případ devatenáctileté Alžběty otřásl slovenskými Košicemi. Podle informací televize Markíza žena porodila dítě v bytě na sídlišti Luník IX., zatímco její manžel spal. Pro výše zmíněnou televizi uvedl, že se na miminko těšil a nechápe, proč něco takového jeho manželka udělala. Chlapec se měl narodit zdravý.

Po porodu však Alžběta údajně vzala placentu a pupeční šňůru, kterou zabalila do plachty a hodila přes balkon. Následně podle obžaloby vzala svého syna, kterého zabalila rovněž do plachty, uložila do vědra a odnesla do lesa. Chlapce, který byl přikrytý poduškami a oblečky, položila do křoví a nechala napospas osudu.

Tělíčko chlapce tam leželo několik dní. Porod však neutajila před blízkými dlouho. Případem se začaly zabývat úřady a Alžbětě hrozily čtyři až osm let za mřížemi za vraždu novorozence, kterou spáchala v rozrušení po porodu. Ovšem kvalifikace činu se změnila a Alžbětě nyní hrozí doživotí. „Podle konaní obviněné a popsaných okolností u ní šlo o vědomé konání, které nebylo způsobené porodem, nebo rozrušením po něm,“ uvedla pro TV Markíza mluvčí Krajské prokuratury Košice Jarmila Janová.

VIDEO: Mladou ženu poslal soud do vazby, po porodu bodla dcerku do krku a mlátila paličkou na maso, dítě zemřelo.