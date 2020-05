Krajský soud v Hradci Králové v úterý poslal devatenáctiletou Brigitu M. za vraždu novorozence na 16 let do vězení. Hrozilo jí až 20 let nebo trest výjimečný. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně i obhájce si ponechali lhůtu na odvolání, sdělili zástupci krajského soudu.