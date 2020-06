Krajský soud v Hradci Králové ve čtvrtek poslal Petra Bílého za vraždu své sousedky na 15 let do vězení. Hrozilo mu až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Podle obžaloby usmrtil šestasedmdesátiletou ženu v listopadu 2019 v jejím bytě v Hradci Králové, když ho přistihla při krádeži odložené peněženky.