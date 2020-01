Znovu se u Krajského soudu v Plzni zpovídá Jana F. (32) z vraždy novorozeného syna. Žena si už předloni verdikt vyslechla, odsedět si pravomocně měla 17 let. Jenže Nejvyšší soud (NS) v Brně rozsudek loni zrušil s tím, že chybí přesvědčivé důkazy o její vině! Nařídil proto nové projednání otřesného případu. Jana F. trvá na tom, že dítěti neublížila.

Tragédie se odehrála v Plzni v červenci 2017. Jana F. tehdy v koupelně pronajatého bytu, který sdílela s matkou a svým synem, porodila chlapečka. „Následně přesně nezjištěným způsobem působila vysloveně hrubým zevním násilím proti hlavičce novorozence v úmyslu jej usmrtit,“ řekla státní zástupkyně Věra Brázdová. Zraněné dítě odvezla babička, která o těhotenství dcery do té doby netušila, do babyboxu. Druhý den v nemocnici zemřelo.

Zranění při porodu?

U soudu hovořil soudní znalec o možných poraněních dítěte při porodu. „Jednalo se o domácí porod po utajovaném těhotenství. Je udáváno, že dítě vypadlo na podlahu koupelny. V reálu to mohlo být ze 70 centimetrů, podle délky pupečníku, ten dopad mohl být na hlavičku novorozence významný. Můj osobní názor je, že to ale neodpovídá rozsahu poranění z pitevního protokolu,“ uvedl soudní znalec Jaroslav Feyereisl, přední český porodník a ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí.

Při pitvě byly popsány oboustranné zlomeniny lebečních kostí novorozence. „My v porodnictví to vidíme jen velmi zřídka. Tato poranění mohou vzniknout, když se nasčítá i pád. Zlomenina spodiny lebeční se domnívám, že ne. Při všech snahách být velmi opatrný si myslím, že bez násilí by to nevzniklo,“ uvedl Feyereisl.

Zlomeniny lebky

Znalci z oboru soudní lékařství Hynek Řehulka a Eva Čechová popsali, že vzhledem k utrpěným zraněním musela na dítě působit vnější síla. „Nezpochybňujeme, že mohou vzniknout během porodu určitá poranění. Ta jsou ale velmi vzácná a většinou v souvislosti s instrumentálním porodem. Zjistili jsme při pitvě taková poranění, která nejsou popsána v souvislosti s porodem. Svědčí o drcení hlavy, sílu toho drcení je třeba vidět v kontextu k tomu dítěti,“ uvedli.

Matka: Já mu neublížila

Jana od začátku odmítala, že by synkovi ublížila. Tvrdila, že byla v šoku, porod prý přišel o tři týdny dříve. „Nijak jsem s novorozencem nemanipulovala. Nechala jsem ho ležet na místě, pak jsem odešla a pak přišla mamina. Pupeční šňůru jsem nepodvazovala a také jsem ho nemyla,“ uvedla u soudu.

Chlapečka si neměla v úmyslu nechat. S přítelem, domnělým otcem dítěte, plánovali, že ho nechají v porodnici, dají k adopci, ve hře bylo i to, že ho svěří své známé. To ale nevyšlo. Testy DNA během vyšetřování muže ale jako otce vyloučily.

Už jednou ji odsoudili

Krajský soud v Plzni Janu F. poslal předloni za vraždu novorozeného syna na 17 let do vězení, pražský Vrchní soud verdikt potvrdil. Jenže Nejvyšší soud v Brně před rokem usnesení a jemu předcházející rozsudek zrušil a nařídil soudu v Plzni případ znovu projednat.

„Nebyly provedeny všechny důkazy, jejichž provedení se k náležitému objasnění nabízelo. Způsob provedení některých z nich nebyl důsledný. Nebylo zatím prokázáno zcela jednoznačně a s nejvyšším stupněm jistoty, že to byla právě obviněná, kdo se dopustil útoku proti poškozenému,“ stojí ve zdůvodnění NS.

Nejednoznačná odpověď

„Stále zůstává nevyjasněná otázka, zda zranění hlavy dítěte mohla či nemohla být jednoznačně způsobena bez vnější agrese. Nezbývá než zadat ústavní revizní znalecký posudek z oboru gynekologie a porodnictví a soudního lékařství. Ty se budou zabývat otázkou, zda zranění mohla vzniknout jen při porodu či pádu na podložku,“ uvedl soudce Tomáš Bouček. Jednání soudu je proto odročeno na neurčito, Jana F. zůstává na svobodě.

VIDEO: Jana F. v u předešlých jednání Krajského soudu v Plzni.