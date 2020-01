Muž se na Nový rok pokusil ubodat kamaráda. Místo vazby běhá údajný pachatel na svobodě

Během oslav Nového roku došlo na Rokycansku k pokusu o vraždu, když tu měl muž napadnout svého kamaráda u něho v bytě nejprve pánvičkou a poté nožem. Policie muže okamžitě zadržela a obvinila, on je ovšem i tak na svobodě a dál bydlí jen pár pár metrů od své oběti. Rozhodl o tom soud.

Podle policie předcházela pokusu o vraždu výměna názorů mezi oběma aktéry sporu v malé obci na Rokycansku po oslavách silvestrovské noci. Starší jednačtyřicetiletý muž chtěl slavit dál, s tím jeho mladší soused souhlasil a oba se odebrali do bytu, který ležel jen přes ulici. Tam pak došlo k útoku, při kterém starší muž udeřil svoji oběť do hlavy pánvičkou a potom ji pobodal v oblasti hrudníku.

Zraněný muž si ještě stihl zavolat pomoci, mezitím co útočník stále pobýval u něho doma i s vražednou zbraní v ruce. První na místo dorazila sestra napadeného, která má vše stále před očima. „Běžela jsem po schodech nahoru a on tam ležel v mezipatře a byl pobodaný. Ten č****k stál před jeho bytem a držel v ruce nůž. Říkal, že ho pobodal a ten nůž mi podal do ruky,“ popsala sestra napadeného drama pro FTV Prima.

Muži zachránila život až sanitka s lékařem a na místě zasahovala i policie, která tam okamžitě zadržela i údajného pachatele a rovněž jeho nůž. „Krajští kriminalisté obvinili jednačtyřicetiletého muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu. Zároveň státnímu zástupci podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ řekl Primě policejní mluvčí Martina Korandová.

Státní zástupce neměl žádných námitek, ale proti byl Okresní soud v Rokycanech, který rozhodl, že muž za mříže prozatím nepůjde, přestože existovala obava z toho, že by svůj čin dokončil. „Vazba byla nahrazena dohledem jeho probačního úředníka a přijetím písemného slibu obviněného,“ uvedl mluvčí soudu Primě.

Muž tak i nadále bydlí jen pár desítek metrů od místa, kde se pravděpodobně pokusil zavraždit svého souseda. Chodí do práce, potkává jiné sousedy. A místní mají strach, že něco podobného udělá zase. „Bodnul jednou, bodne víckrát. Prostě se bojíme,“ dodává sestra napadeného a není sama, komu nad rozhodnutím soudce zůstává rozum stát. I zkušení kriminalisté či právníci přiznávají, že v případech s podobnými okolnostmi ještě nezažili, aby údajný pachatel pobýval během vyšetřování na svobodě.