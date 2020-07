Podle soudců trest není nepřiměřeně přísný, a odvolání proto zamítli. „Lítost je jediná polehčující okolnost, na druhé straně je zde i přitěžující okolnost, a to odsouzení za více trestných činů. Nemohli jsme přehlédnout následky trestných činů v rodinné situaci, kdy tam zůstaly dvě nezletilé děti," uvedl předseda senátu Vladimír Štefan.

K tragédii došlo loni v říjnu ve Šmehlíkově bytě v brněnském Králově Poli.

Motiv: Dala přednost jinému

Někdejší recepční hotelu Continental ženu popravil čtyřmi výstřely, které způsobily 13 závažných zranění. Dvě rány prošly krkem až do paže oběti. Další dvě střely mířily do hrudi a do břicha, žena utrpěla zranění levé plíce, žaludku, dvanáctníku a slinivky. Smrtelné bylo pro ženu zranění krku.

Důchodce neunesl, že žena, se kterou se dva roky intimně stýkal, dala přednost jinému, mladšímu milenci. „Dotklo se mne, jsem ješitný chlap. U kafe jsme se pohádali. Dolehla na mne bezmoc a ponížení. Vytáhl jsem z batůžku pistoli a chtěl jí pohrozit, aby pochopila moji bezmoc. Neměl jsem v úmyslu ji zastřelit, ale když jsme se o zbraň přetahovali, podlomila se mi noha. Vyšel výstřel a vše se najednou spustilo,“ přiznal důchodce už dříve u brněnského soudu.

Myslel jen na sebe

Znalkyně z oboru psychologie uvedla, že obžalovaný se díky mladší partnerce cítil jako vysoce atraktivní člověk. Když jej svým činem partnerka zesměšnila, cítil potřebu ji potrestat. „Ve své sobeckosti chtěl tu záležitost nějak řešit. Myslí především na sebe, preferuje sobeckost nad ohledy nad jinými,“ uvedla psycholožka letos v květnu před brněnským soudem.

„Omluva není dostatečná vůči neštěstí, které se stalo. Kdyby nedošlo k prostřelení mojí nohy. Tím se to celé spustilo, odehrálo se to v pár vteřinách v afektu,“ dodal.

Muži původně hrozilo až 20 let. Obhajoba brojila u Vrchního soudu pouze proti trestu, považovala ho za nepřiměřeně přísný. „Můj klient se domnívá, že je na něj možno působit trestem mírnějším," uvedl obhájce.

Poukázal na to, že Šmehlík se v místě bydliště choval řádně, v domě působil jako domovník a předchozí trestnou činnost páchal jen kvůli řízení auta. Řídil ho prý 40 let, aniž by vlastnil řidičský průkaz.

Žalobkyně: Pětkrát trestaný

Žalobkyně Jarmila Ošlejšková považovala trest za přiměřený, poukázala na to, že muž v minulosti měl sklony k páchání trestné činnosti. Byl pětkrát trestán, a to nejen za řízení auta, ale i za neplacení výživného.

„Znalci resocializaci obžalovaného nevidí jako ideální, souvisí to s jeho osobnostními rysy, jeho osobnost byla vyhodnocena jako abnormálně strukturovaná s narcistickými rysy. Jedná pouze ve svém zájmu, nemá dostatek empatie k potřebám ostatních," uvedla žalobkyně.

Zabil mámu dvěma dětem

Senior své milence nakupoval, dával jí peníze, za rok asi 150 000 korun. Platil jí elektriku a plyn v jejím domku v Opatovicích. Žena měla z předchozího vztahu dvě děti, které přišly o mámu. Příbuzní po obžalovaném požadují náhradu nemajetkové újmy ve výši dvou milionů korun.

Kromě trestu za vraždu přitížilo důchodci i nedovolené ozbrojování. Vražednou zbraň prý našel a ponechal si ji, aniž by měl zbrojní průkaz.