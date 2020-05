Až 20 let v kriminálu hrozí u ostravského krajského soudu Miloslavu K. (31). Ten po vypití litru vodky popadl v třineckém bytě nůž a vrhl se s ním na spící mentálně retardovanou družku Lenku (33). Prý ho navedly vnitřní hlasy… Žena shodou šťastných náhod jeho běsnění přežila.

Psalo se 8. září loňského roku, když si Miloslav od kamaráda půjčil peníze na litr vodky, kterou skoro celou vypil. Když se vrátila domů jeho přítelkyně Lenka a sdělila mu, že ho opouští kvůli nové známosti, rozzuřilo ho to.

„Ani nevím, jestli jsme tou dobou spolu ještě nějak chodili, nebo už byla s tím Michalem. Říkala, že mě už nemiluje. Pořád jsem si říkal, že nechci zahodit ty všechny roky s ní. Ona mě chvíli ráda měla, pak chvíli zase ne,“ řekl Miloslav u soudu.

Video Pobodal partnerku nožem. Karel Janeček

Když Lenka ulehla na gauč, přinesl z kuchyně nůž. „Vevnitř ve mně to tak mluvilo. Pak si jen pamatuji, jak jsem ji bodl třikrát do zad a škrtil s oběma rukama na krku. To bylo strašně rychle,“ přiznal se k útoku.

Hlas z hrudníku

„Ruce mi jen létaly, jako bych je neovládal. Jakoby proti mé vůli. Popsal bych to tak, jako když jedete v autě na zadní sedačce. Ona jen chrčela, kopala a oháněla se rukama,“ sdělil násilník. Když už se mu zdálo, že je Lenka mrtvá, šel si zapálit a zavolal na tísňovou linku.

„Jen tam tak nehybně ležela. Nechtěl jsem ji zabít. Byl to nějaký zkrat, zatmění a vyčerpání. Ten hlas, co mě nabádal, byl mužský a šel mi odněkud tady z hrudi,“ dodal.

„Přítelkyni bodl do zad třikrát nožem. Jen shodou šťastných okolností a díky sebeobraně poškozené nedošlo ke zranění, neslučitelných se životem,“ uvedl žalobce Vít Legerský. Za léčbu by měl Miloslav zaplatit 286 tisíc, Lenka chce bolestné 330 tisíc. Soud nadále pokračuje.