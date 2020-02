Porota v pondělí uznala Harveyho Weinsteina vinným ze sexuálního napadení a z lehčí formy znásilnění. Osvobodila ho však v těch bodech obžaloby, za něž mu hrozilo až doživotní vězení, napsala agentura Reuters.

Weinsteinovi podle informací britského deníku Daily Mail až devětadvacet let, o jeho konečné výši ještě rozhodne soud. Každopádně okamžitě po vyjádření poroty byl producent soudcem okamžitě poslán do vězení. „Jsem nevinný. Jsem nevinný. Jak se tohle může stát v Americe?“ měl říci podle Daily Mail své obhájkyni Donně Rotunnové Weinstein po vynesení rozsudku. Ze soudní síně jej odvedli v poutech, píše agentura AP. Weinstein přitom dosud pobýval na svobodě, v květnu 2018 byl propuštěn na kauci poté, co se sám vydal policii. „Harvey je velice silný. Harvey je neuvěřitelně silný. Vzal to jako muž. Ví, že budeme za něj nadále bojovat a ví, že to ještě není konec. Je pro mě hrozně dívat se, jak je můj klient odváděn do vazby,“ uvedla Donna Rotunnová po vynesení verdiktu. Ovšem krátce po skončení soudu musel být Weinstein převezen do nemocnice. Bývalý producent měl cítit bolesti na hrudi. Podle Daily Mail měl vysoký krevní tlak a bušení srdce. Weistein má od autonehody, která stala v srpnu roku 2019 zdravotní problémy. V prosinci minulého roku musel podstoupit operaci zad.

Producent, který byl dříve považován za jednoho z nejmocnějších mužů Hollywoodu, se podle poroty v roce 2006 dopustil sexuálního napadení asistentky produkce Mimi Haleyiové. „Kopala jsem, snažila se ho odstrčit, snažila jsem se dostat z jeho sevření,“ popsala u soudu podle informací deníku Daily Mail Haleyiová. „Držel mě a tlačil mě do postele. Pokaždé, když jsem se snažila dostat se z postele, přitáhl mě zpátky a držel mě,“ dodala. V roce 2013 znásilnil tehdy aspirující herečku Jessicu Mannovou. Porota naopak rozhodla o jeho nevině v případu znásilnění herečky Annabell Sciorraové, za něž mu hrozil nejtěžší trest.

Skandál kolem filmaře stál před dvěma lety u zrodu kampaně MeToo. V ní se ženy na celém světě začaly veřejně svěřovat se svými negativními zkušenostmi se sexuálním obtěžováním a násilím. Obvinění ze sexuálního napadení či znásilnění proti Weinsteinovi vzneslo více než 90 žen, většina z těchto případů se však stala příliš dávno na to, aby za ně Weinstein mohl být souzen.

Weinstein nyní čelí dalším obviněním v procesu v Los Angeles. Podle místní prokuratury znásilnil a sexuálně napadl dvě ženy v období před udílením filmových ocenění Oscar v roce 2013. Jedna z údajně napadených žen přitom vystoupila jako svědkyně i v nynějším procesu v New Yorku.