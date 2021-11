Nedávno přivítala na svět syna Alexise. Štěstí ze svého prvorozeného potomka si Megan di Martinová ze slovenského okresu Michalovce dlouho neužila. Novopečená maminka, která má pouhých jednadvacet let, se musela se svým potomkem rozloučit a nastoupit do vězení na sedm let. Případ Megan upozornil na nedokonalosti v justičním systému na Slovensku a dokonce se jím bude zabývat slovenská prezidentka.

Před věznici ho nevzala. Maminka Megan di Martinová podle informací slovenské televize JOJ dala sbohem svému ročnímu synkovi doma. „Já se s ním brzy uvidím. Já se s ním neloučím,“ řekla ve svých nejtěžších životních chvílích Megan s tím, že si do kufru dala fotografie Alexise a dokonce i jeho pyžamo.

Dotek jednou za 3 měsíce

Přesto, že svého syna může vídat, zatímco si bude odpykávat svůj trest, ve svém náručí ho dlouho nesevře. Kvůli pandemii koronaviru panují přísná opatření. „Jen jednou za tři měsíce, se dá dotknout bez toho plexiskla. Jmenuje se to kontaktní návštěva. Jednou za tři měsíce,“ uvádí Megan, která dostala sedmiletý trest ve vězení.

Činu lituje

Do křížku se zákonem přišla poté, co ji její bývalý partner namočil do drog. Den předtím, než skončila na policii, se dozvěděla, že je těhotná. Svou vinu přiznala, před soudem svých skutků litovala a přijala svůj trest. „Kvůli tomu malému,“ svěřila se Megan s tím, že výkon trestu byl odložen o rok kvůli porodu. Nicméně nyní už musela nastoupit do vězení.

Odtržení od dítěte

Ačkoliv v jiných státech Evropy jdou matky s dětmi do specializovaného vězení, aby mohly své děti vychovávat, na Slovensku nic takového neexistuje. Megan bude tak od svého malého synka zcela odříznutá a neuvidí ho vyrůstat. „Splnění této úlohy je nastavené do konce roku 2023. Aby se odsouzená matka mohla starat o své dítě i po dobu trestu odnětí svobody a nedocházelo k traumatizující separaci dítěte,“ informoval televizi JOJ Per Bubla, mluvčí ministerstva spravedlnosti.

Možnost domácího vězení?!

„Jakou sílu musí ta matka mít, aby fungovala bez svého dítěte a dennodenně se probouzela,“ ptá se zdrcená Megan. Situaci by mohlo vyřešit domácí vězení. „Když opravdu jde o matku, která se stará o nezletilé děti, máme tu možnost domácího vězení,“ uvedla rektorka Policejní akademie Lucia Kurilovská s tím, že Megan podmínku domácího vězení splňuje.

Naděje u prezidentky

Případ se dostal dokonce do rukou prezidenty Zuzany Čaputové. Podle výše zmíněné televize má prezidentka na stole podanou již žádost o milost a její kancelář informovala, že prezidentka v dohledné době žádost přezkoumá a následně rozhodne.