Tisíce vězňů se s příchodem Nového roku 1990 těšilo, že opustí vězení. Mimo jiné i ti, kteří měli na svědomí vraždy nebo jiné tak násilné činy. Těm velkoryse z jejich trestu odmazali pouhý rok, a to nedokázali přenést. A tak vznikla největší vězeňská vzpoura, jakou Československo zažilo. Daleko brutálnější je ale dohra této akce – útěk sedmi vězňů, který stál život pět dozorců. Opilí ale utíkali špatným směrem...

Václav Havel po nástupu do svého prezidentského úřadu přišel s tím, že z věznic díky jeho obrovské amnestii propustí tisíce vězňů. Někteří zpoza vysokých zdí a ostnatého plotu opravdu mohli odejít, na ty nejhorší vězně se ale nedostalo. A to vrahy naštvalo. Netrvalo dlouho a v únoru 1990 se 271 nejhorších živlů Československa ve věznici v Leopoldově zabarikádovalo a požadovalo propuštění na svobodu.

Mezi nimi byl v té době ještě ne moc známý recidivista Tibor Polgári, přezdívaný Blázen. Netrvalo dlouho a Blázen se stal vůdcem obrovské vzpoury, později se prohlásil za samotného ředitele věznice. 150 vězňů, kteří se vzpoury účastnit nechtěli, skončilo v zajetí vzbouřenců.

Brutální útěk z vězení

Tisícovka policistů tehdy nekompromisně potlačila celou vzpouru. Nahé vězně vyváděli ven, důvodem byl fakt, že nechtěli riskovat možné vynesení zbraní, pod oblečením si je mohli schovat, nazí ale neměli šanci. Organizátory, tedy i Polgáriho, čekal soud.

Místo toho ale začali plánovat svůj smělý plán úniku, který byl mimořádně brutální. V listopadu roku 1991 se Polgári se sedmi jinými vězni dal na útěk, nejprve zaútočili na dozorce a přepadli je. Jednoho z nich zavraždili ručně vyrobeným nožem, další svázali vzali si jejich uniformy, v převlečení přepadli ostatní bachaře.

Milana Černého (†50), Františka Slobodu (†37), Milana Galbavu (†34), Igora Joštu (†28) a Mariana Zennera (†20) nekompromisně a brutálně zavraždili, pak jim sebrali zbraně a utekli. Cestou ukradli několika lidem auta, stihli je při tom i zranit. Vrazi měli plán utéct z Leopoldova do Polska a pak se vydat do Austrálie.

Bizarní návrat za mříže

Mezi tím se ale stihli opít do němoty a zdrogovat. A to jejich plán tak trochu podkopalo. Když havarovali, rozhodli se pokračovat vlakem. A v tuto chvíli došlo k naprosto neskutečné události, která tehdejší policii neskutečně usnadnila práci.

Na nádraží totiž nasedli do vlaku, ovšem špatného. A po několika hodinách cesty se dostali tam, odkud se tak snažili utéct. Do Leopoldova. Uprchlíky schované v zemědělském stohu záhy obklíčila policie a zadržela. Polgári se ale vzdát nechtěl a s policisty začal bojovat. Došlo na střelbu, při které byl zraněn a postřelen. Před soudem tvrdil, že vraždil v sebeobraně. To mu ale nebylo moc platné.

Po 25 letech si v roce 2018 požádal o podmínečné propuštění. Soud to ale nekompromisně smetl se stolu a spolu s ostatními si tak doteď odpykává doživotní trest ve věznici v Ilavě. Zabil tři z pěti dozorců.