Po téměř čtyřech letech nedobrovolného pobytu v Pákistánu se Tereza H. (25) vrací zpět do České republiky. Poté, co ji soud zprostil všech obvinění a poslal na svobodu, si ji před věznicí vyzvedli pracovníci ambasády a odjeli s ní neznámo kam.

Úřadům zbývá vyřídit jen několik formalit, než se bude moci Tereza vrátit domů. „Podle právníka soud vyřizuje žádost o vydání pasu, stejně tak i jiných věcí včetně kufru,“ uvedl zdroj Blesku z Láhauru.

„Podle mých zdrojů poslal tatínek na ambasádu peníze na letenku. Tereza pak v noci po telefonu hovořila se svojí rodinou. Zatím ji nikdo nesmí vidět, je ukrytá,“ dodal zdroj.

Místo, kde se Tereza nyní nachází, české Ministerstvo zahraničí odmítlo komentovat. Stejně tak nesdělilo, kdy Tereza z Pákistánu odletí. Podle vyjádření českého europoslance Tomáše Zdechovského je za tímto tajnůstkařením strach o Terezino bezpečí. Tereza totiž u soudu vypovídala proti drogové mafii, která by se jí nyní mohla chtít pomstít.

Terezin právník Asghar Dogar se s pracovníky ambasády chtěl sejít, aby společně vyřešili nějaké právní dokumenty. Úředník to ale odmítl. „Nemáme vůbec čas na to řešit to, co jste před tím řekl do telefonu,“ měli podle zdroje říct právníkovi.