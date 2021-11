V lednu roku 2018 zadrželi celníci na letišti v pákistánském Láhauru mladou občanku České republiky. Tereze H. (25) našli v kufru téměř devět kilo heroinu a obvinili ji z pašování drogy. Následující rok v březnu si vyslechla trest, měla si odsedět osm let a osm měsíců.

Od začátku ale Tereza tvrdila, že je nevinná a že jí drogu někdo zřejmě podstrčil. Téměř čtyři roky od zatčení jí dal soud konečně za pravdu a 1. listopadu obvinění zrušil. Rodačka z Uherského Hradiště definitivně opustila věznici Kot Lakhpat v sobotu 20. listopadu.

Před věznicí na Terezu čekal její právník a pracovníci tamní české ambasády se dvěma vozy. „Terezin otec dal členům ambasády razantně najevo, aby s nikým v Pákistánu nemluvili,“ zjistil na místě zdroj Blesku. „Tereza odjela společně s pracovníkem zastupitelského úřadu,“ doplnil zdroj.

Informaci o Terezině propuštění z vězení následně potvrdilo i Ministerstvo zahraničních věcí ČR. „Naše ambasáda jí nyní bude nápomocná při zajištění cesty zpět do ČR. Na výslovné přání rodiny nebudeme poskytovat další detaily,“ uvedlo ministerstvo na Twitteru. Terezin otec už na začátku listopadu televizi Nova sdělil, že si přeje svou dceru vidět v České republice co nejdříve. „Teď mě zajímá pouze jediné. A to je, aby Terezka bezpečně a co nejdříve přicestovala domů,“ řekl.

Ovšem kdy a jak přesně se propuštěná žena vrátí domů, není zatím jisté. České úřady tají i místo, kde se Tereza aktuálně nachází. A důvodem není jen přání rodiny, jak prozradil český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Pobývá na bezpečném místě, které nemůže být specifikováno kvůli tomu, že patřila ke korunním svědkům vystupujícím proti pákistánské drogové mafii. Je v jejím zájmu, aby nikdo nevěděl, kde se nachází. Bude tam do doby, než nasedne do letadla a opustí území Pákistánu,“ sdělil Zdechovský stanici CNN Prima News.

Podle pákistánského zdroje Blesku by Tereza měla v Pákistánu strávit určitě několik dalších dní. „Tereza byla po propuštění z věznice šťastná. V Láhauru zůstane ještě další tři dny,“ informoval zdroj.