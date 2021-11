Nedělní večerní srážka čtyř aut si v olomoucké části Nemilany vyžádala tři lidské životy. Na místě svým zraněním podlehli dva muži a jedna žena. „V tuto chvíli k nehodě nemohu poskytnout bližší informace, neboť je vše předmětem šetření, a to jak okolnosti, souvislosti, tak i příčiny dopravní nehody,“ uvedla mluvčí policie Petra Vaňharová.

K nehodě vyjely i čtyři jednotky hasičů, kteří pomáhali zdravotníkům, bylo nutné i vyprošťovat raněné. „Po vyproštění hasiči asistovali v péči u tří zraněných osob zdravotníkům ZZS (zdravotnické záchranné služby),“ uvedli na sociální síti hasiči.

Velice smutná událost

Při nehodě zemřeli i dva mladí muži. Jedním z nich je teprve dvacetiletý Jan V., druhým je o dva roky starší David P. „Upřímnou soustrast všem pozůstalým, rodinným příslušníkům, kamarádům, rodinám. Ať se stalo, co se stalo, vyhasl život, nedá se to vrátit zpět a je to velice smutná událost,“ píše na Facebooku jejich kamarád.

„Lidi, buďte na sebe přívětivější v této neklidné době, protože nikdo nikdy nevíme, co se za 5 minut stane, kdo náhle odejde a už se nikdy nevrátí...,“ dodává. S mladým Honzou se rodina rozloučí v následujícím týdnu. „Kamaráde... budeš chybět..,“ vzkazuje Davidovi jeden jeho kamarád.

„Jeho život na této zemi byl ukončen tragicky v neděli 14. listopadu 2021 ve věku 20 let,“ stojí na Honzově parte. Třetí zemřelou při nehodě byla žena ve věku 54 let. Kriminalisté se případem zabývají a prověřují i možné podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti.

Nejtragičtější nehoda roku

Podle zjištění ČTK je nedělní nehoda zatím letos nejtragičtější co do počtu obětí v kraji, ale i v celé zemi. Dosud ve statistikách figurovaly při nehodě nejvýše dvě oběti – v Olomouckém kraji to bylo v lednu, kdy zemřeli dva lidé při nehodě osobního vozidla v blízkosti hraničního přechodu u Zlatých Hor na Jesenicku. Dvě oběti měly například v srpnu také dvě nehody u Karlových Varů, které se staly na stejném místě v rozmezí tří týdnů. V říjnu nepřežila střet s kamionem na Jičínsku řidička osobního automobilu a její spolujezdec. Dva lidé zemřeli v říjnu také při nehodě u Sazené na Kladensku, v září to bylo u Let na Písecku.

Podle informací ČTK zemřelo od začátku letošního roku na silnicích Olomouckého kraje minimálně 34 lidí, jen v létě bylo 13 mrtvých. Letošní čísla jsou již vyšší než za celý loňský rok, kdy na silnicích Olomouckého kraje zemřelo dohromady 23 lidí.