Na sídlišti ve Šluknově nasedla do auta neznámého člověka a odjela s ním pryč. To bylo naposledy, kdy Kristýnu viděla její rodina. „K někomu nasedla do auta a odjeli. Je to hrozný, co se děje tady ve Šluknově,“ bědoval bratr mrtvé Július Holub (20). Ten nepochybuje o tom, že jeho sestru neznámý muž zavraždil. Policie je zatím na informace skoupá. Nařízena byla nicméně soudní pitva. „Uvidíme, co přesně se jí stalo. Policie se k nám ale chová, jako by to udělal někdo z nás,“ stěžoval si Július.

Samotní členové rodiny se snaží už několik dní zjistit, kdo dívku odvezl, zatím ale marně. Na sídlišti, kde Kristýna s rodinou žila, panuje pochmurná atmosféra. „Moc dobře jsem ji neznala, ale je to hrozný, co se jí stalo,“ řekla jedna z místních obyvatelek. Šluknovské sídliště je jednou z nejchudších částí ve městě. Lidé si tady peníze vydělávají různě. Mrtvá dívka se často objevovala v přítomnosti cizích mužů, se kterými se nebála jet mimo město. Minulý týden se jí její odvaha stala osudnou.

Podle informací Blesku byla dívka ubita k smrti. Objevují se také informace, že vrahem může být někdo ze zahraničí, konkrétně z Německa. „Kdyby to byl někdo z ciziny, určitě by ji nechal za hranicemi a nevracel by se sem s ní,“ myslí si Kristýnin bratr Július. Tělo mladé dívky našli policisté asi deset kilometrů od Šluknova nedaleko penzionu U Pytláka. Další podrobnosti z vyšetřování zveřejní policie pravděpodobně na konci týdne.