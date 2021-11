Mladá Natálie studovala sportovní fakultu, milovala koně a potápění. Naposledy byla viděna 4. srpna, jak vesluje na nafukovacím člunu doprostřed nádrže. Člun se však později našel prázdný, zůstal v něm jenom obal na mobilní telefon a cigarety.

Rozjela se pátrací akce, do níž se zapojili hasiči, policisté i dobrovolníci. Po pěkné blondýnce však pátrali marně. Po třech týdnech její tělo samo vyplavalo na vodní hladinu. Cestujícím z výletní lodi Bohemia, kteří na mrtvou dívku narazili, se naskytl strašný pohled. Natálie byla oblečená v kraťasech a růžové mikině a k noze měla černým provazem přivázaný kyblík se sádrou.

Podle serveru Plus Jeden Deň však příbuzní odmítali věřit tomu, že by Natálie spáchala sebevraždu. Údajně měla strach z neznámého muže, s nímž se seznámila cestou do práce. Ten ji měl obtěžovat. „Moc se ho bála. Svěřila se nám, že ji začal pronásledovat a že z něj má divný pocit,“ uvedli příbuzní.

Na internetu se však objevilo tvrzení, že dívka brala tvrdé drogy a o sebevraždě utopením již mluvila delší dobu. Případem se zabývali kriminalisté, ještě nedávno to vypadalo, že případ není jednoznačný. Mluvčí policie Jana Ligdayová však v pátek Plusce sdělila, že je vyšetřování pomalu u konce. „V uvedeném případě bylo trestní stíhání zastaveno, protože tento skutek není trestným činem,“ sdělila mluvčí.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.