Pohledná studentka sportovní fakulty, milovnice koní a také potápěčka a zdatná plavkyně Natálie byla podle webu deníku Plus Jedeň Deň 4. srpna spatřena svědky, jak vesluje na malém nafukovacím člunu doprostřed vodní nádrže Domaša v Prešovském kraji.

Za pár desítek minut byl podle webu člun prázdný, jak měla dosvědčit tím místem zrovna proplouvající skupinka polských turistů. Bezpečnostní kamery měly zachytit nějakou osobu, jak v těch místech neúnavně plave. Natálie si podle webu ještě v člunu na nohu drátem uvázala zatížený džber a pak dobrovolně hodinu a půl plavat až do úplného vysílení.

Závaží na noze ji pak mělo stáhnout ke dnu. Mladou ženu hledaly desítky dobrovolníků, hasičů a policistů, bohužel marně. Tři týdny nato lidé z výletní lodě Bohemia našli Natáliino tělo vyplavené na hladině přehrady. Kolem kotníku ještě měla přivázaný drát od džberu.

Rodina popírá, že by brala drogy

Server deníku Plus jeden deň brzy poté zveřejnil příspěvek ze sociálních sítí, v němž údajný známý zesnulé ženy psal, že Natálie užívala drogy a několikrát měla hovořit o tom, jak by si přála zemřít. Líbilo by se jí prý utopení nebo ušlapání koňmi. Příspěvek zmínil i nefunkční rodinu. Nyní se ale v reakci na tyto zprávy ozvali příbuzní tragicky zemřelé dívky a popírají, že by Natálie kdy něco brala.

Rodina o tom nemá ani stín pochyb. „Není to pravda. Byla plná života, měla mnoho plánů. Vždy jsme ji viděli usměvavou, obličej měla jako panenka. Kdyby brala drogy, určitě by se jí to projevilo na vzhledu,“ citoval web rodinu.

Měla plány, někdo jí ublížil!

„Milovala koně, pracovala u nich, byl to její život, její radost. Den před tím, než zmizela, si koupila lavičku před stáj, aby měla na čem sedět. Dokonce se chystala absolvovat nějaký kurz," líčili podle webu Natáliiny plány příbuzní.

Jak a proč Natálie zemřela, si její rodina nedokáže představit ani nijak vysvětlit. Jsou přesvědčení, že jí někdo k tak strašné smrti musel pomoct. Jak to bylo doopravdy, snad odhalí další vyšetřování.