Lidská hamižnost jako by neznala mezí. Dobrosrdečný farmář Ladislav Kašpar nabízel u Vojnic na Olomoucku lidem zeleninu takřka zadarmo, jen si ji museli u něj na poli sami nasbírat. To některým nestačilo. Odjížděli bez placení a hodnému zemědělci vyhrožovali, že ho zašlapou do země!

Mrkev za čtyři koruny, cibule za šest nebo kilo melounu za osm. Přesně takovou pohádkovou nabídku měl pro obyvatele Vojnic pan Ladislav Kašpar na Olomoucku. Probíhal tam totiž samosběr zeleniny. Stačilo přijet, zaparkovat a nasbírat si do syta.

Svůj samosběr si pak člověk nechal u jedné ze čtyř pokladen zvážit, zaplatil a mohl jet domů. „Funguje to stejně jako u jahod,“ konstatoval Ladislav Kašpar (54), který s nabídkou samosběru zeleniny přišel před dvěma roky. „Byl tu problém v rozdílu mezi prodejními a výkupními cenami. Zatímco prodejní ceny jsou takové, jak všichni víme, výkupní ceny se nijak nezvýšily. Takže jinak už to nešlo, protože v některých komoditách jsem začínal být ve ztrátě,“ prozradil Blesku. Dodal, že zájem byl letos extrémní. O vše od okurek až po rajčata.

Zemědělec je šokován nebývalou agresivitou

Ne všem ale krásná nabídka pana Kašpara stačila. I přes nízké ceny, jako by lidem jeho velkorysost nebyla dostatečná. Dokonce se někteří z nich snažili odjet bez zaplacení. „Zuřivost nezná mezí. Jsem tím nemile překvapen a zaskočen. Nějaké menší problémy byly vždycky, ale to, co se děje letos, je něco neuvěřitelného,“ řekl zemědělec.

„Zašlapu tě do země!“ vyslechl si dobrosrdečný farmář od jednoho z mužů, který se také snažil odjet bez zaplacení. „Když jsem ho zastavil, začal do mě strkat svým břichem a vykřikovat, že mě zašlape do země,“ popsal drsný zážitek Ladislav Kašpar. Farmář se ale nedal a nad stopadesátikilovým mužem nakonec zvítězil.

Podle zemědělce bylo na celé situaci nejhorší to, že se ho nikdo nezastal. „Kolem stálo asi sedmdesát lidí a v tu chvíli všichni shlíželi k tomu jednomu agresorovi. Teď už vím, jak snadné je zmanipulovat dav a jak asi vzniká extremismus,“ povzdychl si zemědělec.

Přemýšlí o opatřeních

V samosběru zeleniny vidí Ladislav Kašpar dobrou věc a podle svých slov ho dělá pro dobro lidí. „Mnozí už ani neví, jak chutná třeba meloun čerstvě utržený z pole. Stejně tak se snažím nabízet normální ceny a ne lidi odírat jak prodejní řetězce. Věřím, že to, co dělám, má smysl, ale jak vidno, budeme muset přijmout nějaká bezpečnostní opatření,“ řekl Blesku.

Covidová agresivita?

Podle Ladislava Kašpara jako by lidé během covidové karantény zcela ztratili zábrany a nějaké zásady sociálního chování. „Je v nich hodně adrenalinu. Jsou schopni se na poli poprat mezi sebou o řádek petržele. Vůči nám jsou mnozí neskutečně agresivní. Nevím, jestli je to tím covidem, že poztráceli schopnost sociálních kontaktů?“ povzdechl si zemědělec. Perné chvilky ale zažil i v minulosti. Když mu lidé v noci kradli z pole petržel, tak se na něj po okřiknutí přihnali s vidlemi.