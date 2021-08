Nelu její soused Jiří Meindl napadl před čtyřmi lety, vloudil se jí do bytu, než se nadála, ohrožoval ji nožem s 21centimetrovou čepelí. „V době, kdy mě znásilňoval pěstí do obou intimních otvorů, kde jsem měla i řezné rány nožem, kdy mě mlátil a škrtil hlava nehlava, tak jsem si stále opakovala 'Nelo, ještě ne… ještě nemůžeš odejít, ještě jsi tu nesplnila vše, co potřebuješ.' Myslela jsem na svoji mámu, na svého tehdejšího snoubence, že jim nemůžu říct sbohem a obejmout je,“ popisuje dramatické chvíle z domu v pražských Holešovicích.

Oběť neví, jak čin skončí...

Je prokázáno, že znásilnění patří hned po vraždě mezi nejvíc traumatizující činy. I proto bývá označováno jako vražda nebo smrt duše. „To, že jde jen o sex spojený s násilím, je laický a falešný mýtus. Oběť to vnímá tak, že je vydána zcela na pospas, bojuje o přežití, neví, jak čin skončí,“ vysvětluje pro Blesk.cz policejní psycholožka Ludmila Čírtková.

Rukopis Jiřího Meindla, který krutý čin spáchal a byl odsouzen na dvacet let vězení, podle ní odkazuje na sadistického pachatele, na nebezpečného sadistu, který se vyznačuje tím, že nevyhledává partnera, se kterým si je blízký, ale usiluje o cizí oběti a používá je k uspokojení svých sadistických představ.

Podle statistik zhruba polovina obětí trpí dlouhodobě závažnými formami posttraumatické stresové poruchy. Pocity po znásilnění bývají nesnesitelné, takže muže dojít k tomu, že se oběť snaží své pocity utišit. „ Proto se setkáváme s těžkými depresemi, myšlenkami na sebevraždu a někdy i pokusy o sebevraždu,“ přiznává expertka.

Nemáte schopnost cítit radost, děsí vás zvuky

Žena má podle Čírtkové doslova zkolabovanou životní perspektivu. „Představte si, že žijete a nemáte v sobě schopnost cítit radost, vaše pocity jsou jako v mlze, nemůžete už ani plakat, někdy se zase proti vaší vůli objeví pocity děsu, když třeba slyšíte zvuk, který máte s tím činem spojen,“ popisuje psycholožka.

Obecně existují terapie, které umožňují posttraumatickou stresovou poruchu zmírnit, anebo dokonce i vyléčit. Ani ony ale nejsou stoprocentní. Což je i případ Nely, která své trápení neunesla a na sklonku roku 2019 vyskočila ze čtvrtého patra. Přežila, ale kvůli těžkým zraněním skončila na vozíčku.

Čírtková k jejímu činu přirovnala i případ vězeňské psycholožky v Německu. „Byla znásilněná vězněm, kterému poskytovala terapii. Stalo se to ve vězení, ona sama byla psycholožka, sama pak prodělala řadu terapií, napsala i knížku, pachatel byl odsouzen, ale přesto v roce 2019 nakonec spáchala sebevraždu,“ vzpomíná expertka.

Pomůže miminko?

Uzdravit duši po takovém brutálním činu je proto nesmírně složité. „Je to opravdu velmi těžké, ale platí, že následky jsou individuální a záleží na životní situaci oběti. Úplně nejdůležitější je podpora nejbližšího okolí v době těsně po činu. Čím dřív ta pomoc přijde a je dobrá, tedy podle zásad traumaterapie, tím lépe. Ale někdy bohužel žádné terapie nemusí pomoci,“ přiznává psycholožka.

Nela se ve svém otevřeném příběhu také zmínila, že by za pár let ráda měla miminko a vytvořila mu bezpečné a láskyplné prostředí. Mohlo by právě to pomoci k vyléčení z traumatu? „Jestliže to ona sama tak cítí, tak ano, protože je to určité otevření narušené životní perspektivy, je to příležitost zakotvit v životě. Je to příležitost, jak pečovat, to znamená, jak v sobě opět probouzet pozitivní pocity. Je to určitě cesta, ale není to univerzální recept. A v tomhle případě bych moc přála, aby se podařilo,“ dodává Čírtková.

Statečná dívka bojuje, ohromnou dávku odvahy musela v sobě najít k tomu, aby o svém utrpení promluvila. Druhou stranou mince je však naděje, že bude moci žít život podle svých představ. K tomu potřebuje finance, aby si mohla pořídit bezbariérové bydlení. Nele můžete prostřednictvím příspěvku na webu ogranizace Donio.cz pomoci i vy.

Sexuoložka: Riziko u pachatele bude pořád

Blesk.cz v případu oslovil i sexuoložku Želmíru Herrovou z Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě. „Z poznatků, které mám, se domnívám, že pachatel bude patologický sexuální agresor, nebo dokonce sadista. Devianty tohoto typu máme na oddělení nejméně tři,“ přiznává Herrová, která do konce loňského roku pracovala také jako soudní znalkyně.

Jak vidí budoucnost Jiřího Meindla, který si právě odpykává svůj trest a který má za sebou i znásilnění mladistvé a další trestné činy? „Je pravděpodobné, že bude dál znásilňovat i v budoucnu, pokud se nepodrobí nějaké sexuologické léčbě. Ale i kdyby se podrobil sexuologické léčbě, tak to potenciální riziko tam pořád je. Musel by být pod velmi intenzivní kontrolou sexuologů a musel by mít perfektní náhled na svůj problém,“ dodává po svých odborných zkušenostech Želmíra Herrová.

Kam se obrátit o pomoc?

Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí proFem

Infolinka na telefonním čísle 777 012 555, a to dva dny v týdnu: každé pracovní úterý od 17 do 19 hod. a každý pracovní čtvrtek od 19 do 21 hod.

Organizace Persefona

Telefonní linka pomoci: 737 834 345, PO-PÁ 9:00 - 17:00

545 245 996, PO-PÁ 9:00 - 17:00

Linka bezpečí

Telefonická linka pomoci: 116 111

Sexuální predátor si hledá hodnou oběť. „Důležité je se ozvat," říká expertka na sebeobranu