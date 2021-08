Soud poslal matku dvou dcer a jednoho chlapce do vězení na pět let a pět měsíců, protože prodávala porno se svými dětmi a jednoho muže dokonce za peníze nechala, aby její dceru zneužil. Matka vinu u soudu přiznala. Uvedla, že zašla tak daleko kvůli tíživé finanční situaci.

Samoživitelku se třemi dětmi měla k hrozným činům prý dohnat špatná finanční situace. Podle serveru iDnes totiž u soudu řekla, že jí zbývalo na uživení sebe a dětí pouze minimum, protože v prodejně, kde pracovala, zpronevěřila peníze. Celá hrůza měla začít, když ve facebookové skupině požádala o půjčku. Kontaktoval ji totiž muž (35), který jí nabídl 150 tisíc.

Žena mu za to měla nejprve zasílat svoje fotografie a poté se s ním i sešla a měla s ním pohlavní styk. Když se muž ozval znovu, už věděl, že má děti. „Říkal, jestli bych mu poslala fotky a videa holek. Ty pořád chtěly něco, na co jsem neměla, tak jsem jim řekla, že když to dovolí, budeme se mít lépe,“ uvedla podle serveru odsouzená matka u soudu. Muži měla poslat záběry, na kterých své děti orálně uspokojovala a ony jí to oplácely.

To ale muži nestačilo a chtěl, aby matka přijela do Sokolova i s dcerami. Ty se na místě měly svléknout a muži se ukazovat. „S jednou pak chtěl mít sex, s čímž jsem počítala. Řekla jsem, že ano, ale ať je opatrný,“ vypověděla s tím, že holčičku namazala dětským olejíčkem a držela ji za ruku. „Pak jsme měli sex ještě my dva. Dcera mi v autě cestou domů říkala, že se jí to líbilo a příště by jela znovu.“

Matka svou vinu přiznala a podle verdiktu skočí ve vězení na více než pět let. Souzen bude i pětatřicetiletý muž, který odmítá vypovídat. Navíc v případu figuruje ještě další muž, kterému měla žena pod příslibem peněz a bytu poslat video, jak provádí orální sex svému synovi.