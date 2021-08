Brutální násilník Robert Munger skončil v nápravném zařízení ve Washingtonu za znásilnění a zneužití dítěte. Zároveň byl odsouzen za uchovávání dětské pornografie. Soud ho poslal na třiačtyřicet let do vězení. Tam se potkal s vězněm Shanem Goldsbym, s nímž skončil na cele. Na tom by nebylo nic tak divného, kdyby Munger neseděl za to, že znásilnil jeho sestřičku.

Pětadvacetiletý Goldsby se dostal do věznice Airway Heghts Correction Center za to, že v roce 2017 ukradl auto, s nímž ujížděl před strážci zákona, a dokonce jednoho z policistů zranil, když svým vozem narazil do jeho. K tomu všemu mu soud teď přiřkl trest za vraždu spoluvězně a odsoudil ho podle informací britského deníku Daily Star na bezmála 25 let vězení.

Přímo v nápravném zařízení totiž spáchal brutální vraždu Roberta Mungera, Munger mu prý začal vyprávět, jak jeho sestru znásilňoval. Ohavný čin měl popisovat do takových detailů, že Goldsby ho nakonec udeřil a začal ho mlátit. „Udeřil Mungera do oblasti obličeje a hlavy asi čtrnáctkrát, dupl na jeho hlavu nejméně čtyřikrát a ještě několikrát ho kopl, než ho zajistili dozorci,“ stojí podle výše zmíněného deníku v soudních spisech. Munger byl podle informací Seattle Times odvezen do nemocnice, kde o tři dny později zemřel.

Dříve, než si vyslechl verdikt soudního senátu, se Goldsby před soudem kál a omlouval se rodině Mungera. Uvedl, že žádal, aby byl na cele s někým jiným, ale jeho žádost nebyla vyslyšela. „V hlavě jsem měl tolik myšlenek. V tu chvíli jsem nebyl stabilní. Nebyl jsem. Dostával jsem se do toho bodu, protože mi chtěl stále vyprávět podrobnosti o tom, co se stalo, co udělal. O fotografiích a videích, jak to dělá,“ uvedl nyní již odsouzený vrah Goldsby.

