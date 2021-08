Jihočeští kriminalisté pátrají po pachateli loupežného přepadení. Muž ve věku kolem 30 let měl v pondělí ráno přepadnout prodejnu tabáku v Dačicích. Použil násilí, zbraň ale neměl. Strážci zákona hledají i řidiče s kamerami ve vozidle.

Policie pátrá po muži, který podle ní v pondělí ráno přepadl prodejnu tabáku v Dačicích na Jindřichohradecku v blízkosti prodejny LIDL. Z místa odjel ukradeným autem směrem na Telč. Hledaný muž při přepadení použil násilí, ale neměl zbraň. ČTK to řekla policejní mluvčí Hana Bílková Millerová.

„Z místa následně odjel odcizeným motorovým vozidlem Volkswagen Polo modré barvy a registrační značky 6J24685," uvedla. Dodala, že muži je kolem 30 let, má štíhlou postavu a měří zhruba 170 až 175 centimetrů. Oblečený byl do džínových kalhot, modré bundy, pod kterou měl mikinu s kapucí. Obutý byl do černých tenisek s bílým lemováním a bílými tkaničkami. „Muž hovořil plynně česky," uvedla mluvčí. Policie nespecifikovala, zda útočník něco ukradl.

Lidé mohou informace o hledaném volat na linku 158. „Rovněž žádáme řidiče, kteří mají na vozidle záznamové zařízení, a zaznamenali průjezd odcizeného vozidla, nechť též vyrozumí dačické policisty,“ uvedla mluvčí.