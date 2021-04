Hamáček vítal vyhoštěné Čechy a naznačil „uklizení“ agentů z Moskvy. Co mu řekl Zeman?

Na pražském ruzyňském letišti přistál krátce po 21:30 český vojenský speciál s částí vyhoštěných zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě a jejich rodinami či domácími zvířaty. Rusko museli opustit kvůli českému vyhoštění 18 pracovníků ruské ambasády v Praze. Vítal je i vicepremiér Hamáček, který na následné tiskové konferenci uvedl, že část lidí se vrací auty. Nic neudělali, nic nespáchali, pouze trpí kvůli ruské reakci na oprávněný krok Česka, vzkázal.

Letadlo z tzv. vládní letky odletělo do Moskvy v odpoledních hodinách z vojenského letiště Kbely. Naopak do Moskvy odpoledne z Prahy zamířil ruský speciál s ruskými diplomaty.

„Já jsem přišel osobně přivítat ty členy našeho diplomatického sboru, kteří přiletěli z Moskvy letadlem. My máme ještě druhou část, která je na cestě osobnímu auty, takže já jim přeji, aby v bezpečí dorazili do ČR ve chvíli, kdy musí řešit asi nejtěžší okamžiky ve svém životě, protože nic neprovedli, nic nespáchali, pouze se prali za ČR, plnili úkoly na exponované ambasádě. ČR musela reagovat na zjištění našich služeb, na věci, které se staly ve Vrběticích. ČR v té chvíli hostila 18 ruských zpravodajských důstojníků. Ta reakce ruské strany je velmi razantní, my to bereme na vědomí a budeme se ve vládě radit, jak dál,“ podotkl Hamáček na večerní tiskovce.

Video Babiš o Vrběticích: Byl to útok na zboží bulharského obchodníka. Vláda řešila Dukovany i rozvolnění covidových opatření - Blesk Zprávy / ČTK

Hamáček: Mohou být na svou práci hrdí

Někteří z Čechů se neměli kam vrátit, neměli v Česku byty. „Oni mohou být na svou práci hrdí, oni nic neprovedli a pouze trpí za to, že ruská strana reagovala na oprávněný krok ČR,“ zopakoval.

Připomněl, že vláda rozhodla o tom, že bezpečnostní dotazník k dostavbě Dukovan nedostane firma Rosatom. „A tam platí moje slova: ani nevíme, co bychom do toho dotazníku měli napsat,“ poznamenal.

„To, co se stalo ve Vrběticích, je věc, která je závažná. Já jsem rád, že dostáváme z celého světa od našich spojenců slova podpory. Jsem rád, že se vyjasnila ta komplikace nebo to nepochopení z Rady ministrů. Já jsem samozřejmě požádal EU o solidaritu a pomoc, jasně jsem řekl, že bychom uvítali i solidární vyhošťování ruských zpravodajských důstojníků,“ doplnil Hamáček.

Podrobněji se pak vcepremiér vyjádřil kauze Vrbětice v pondělních Událostech, komentářích. Čelil například i dotazu, zda mělo Česko na ambasádě v Moskvě také své zpravodajce – obdobně jako Kreml v Praze.

„To nemůžete ani chtít, abych komentoval. Je to opět nesmyslné. I kdyby to byli všichni, neudělali vůbec nic,“ reagoval nejdřív podrážděně Hamáček, který mluvil předtím o tom, že kromě leteckého speciálu se část lidí z ambasády přesouvala také auty.

Vicepremiér pověřený vedením resortu zahraničí se uklidnil až ve chvíli, kdy moderátor Jakub Železný korigoval svůj dotaz na to, zda jsme měli v Moskvě také někoho, kdo chrání naše zájmy. „Teď už si rozumíme, omlouvám se za emoce. Posledních pár dnů jsme seděli do noci na ministerstvu vnitra s šéfy tajných služeb a dělali jsme vše pro to, aby ti lidé, o kterých mluvíte, nemuseli letadlem ani autem a v poklidu zmizeli a Rusko o nich nevědělo. To byl důvod, proč se na ministerstvu svítilo dlouho do noci,“ prohlásil.

K samotnému vyhoštění českých pracovníků ambasády Hamáček ještě uvedl: „Dostali se do velmi složité životní situace. Museli ze dne na den opustit svůj život, rodiny tam žily, bydlely, rodiny si chtěly vzít domů i například své domácí mazlíčky. Dostal jsem informaci, že jsem se mohl nejen účastnit přistání letadla, ale i poslední auto překročilo ruské hranice.“ Směrem k 18 vyhoštěným Rusům pak uvedl: „Ti, co měli co tajit, ti odletěli tím iljušinem.“

„Pošleme je domů všechny?“

Hamáček reagoval také na dotaz, zda nemohlo být Česko ve svém postupu tvrdší. „Něco je teorie, něco realita. Ze začátku jsme se chovali standardně, pozval jsem si velvyslance, dali jsme mu napít, řekl jsem mu, jak to bude, dali jsme mu 48 hodin. Oni to udělali tak, že si našeho velvyslance předvolal ředitel odboru a sdělil nám 24 hodin na vystěhování,“ zmínil vicepremiér a dodal: „Já to u nás zkrátit už nemohl, to by nestihli a byli tu ilegálně. Choval jsem se slušně. Musíme to fázovat, dnes přišel Rosatom, to je také nepotěší. A v dalších dnech se budeme bavit dál včetně toho, že je pošleme domů všechny.“

A jak to bylo s avizovanou cestou do Moskvy, na které měl Hamáček podle původních informací chtít předdomluvit dodávky vakcíny Sputnik V do Česka? „Seděli jsme poslední dny dlouho na ministerstvu vnitra a řešili, jak situaci řešit. Na tom jsme se dohodli s naším velvyslancem, potřeboval jsem důvod, abych ho dostal do Prahy. V reálu nebylo možné, abych do Moskvy odletěl. Věděli jsme, že situace směřuje k vyhoštění ruských diplomatů. A představa, že budete mít v Rusku ministra vnitra v době, kdy toto bouchne, to nešlo,“ zmínil vicepremiér pověřený řízením resortu vnitra. „Ale myslet si, že jsme plánovali velezradu, to je z říše snů,“ dodal.

Zeman byl překpavený, odtušil Hamáček

No a jak to vypadalo na schůzce Hamáčka a premiéra Andreje Babiše (ANO) s prezidentem Milošem Zenamem, která předcházela klíčové sobotní tiskové konferenci? „Představili jsme mu řešení, vyhoštění ruských zpravodajců. Řekl, že v tom souhlasí a že můžeme informovat novináře, že v tomto má vláda jeho podporu. V tom opatření vyhoštění ruských zpravodajců,“ uvedl vicepremiér.

Byl prezident překvapený? „Myslím, že ano, protože ten krok byl velmi razantní… Kdyby prezident něco zpochybňoval, nemohli bychom říci, že máme jeho podporu,“ uzavřel Hamáček.

Hamáček by měl v úterý nebo ve středu jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o dalším postupu České republiky. Podle předsedy vlády byla reakce Ruska, které vyhostilo více diplomatů než ČR, neadekvátní.

Video Hamáček o kauze Vrbětice: Vyhoštění 20 lidí českou ambasádu v Rusku paralyzuje - ČTK

Česká vláda v sobotu oznámila, že se rozhodla vyhostit 18 pracovníků ruské ambasády v Praze, identifikovaných jako ruští zpravodajci, v souvislosti s podezřením na podíl ruských služeb na výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014. Při explozi zahynuli dva zaměstnanci. Moskva v neděli v odvetném kroku vyhostila 20 pracovníků české ambasády.

Silnější, než se čekalo

Kvůli celé věci ráno zasedal krizový štáb ministerstva zahraničních věcí. Hamáček totiž přiznává, že reakce Ruska je silnější, než se čekalo.

„Je to víc diplomatů, než my jsme vypověděli zpravodajských důstojníků,“ podotkl dnes Hamáček a pokračoval: „Česká republika ale nic neprovedla, jsme obětí ruských operací. Oni možná tou razancí reakce dávají najevo, že jim vadí, že bezpečnostní síly rozbily obě rezidentury SVR a GRU.“

Rusové v tom vidí nepřátelský akt

Vyhoštění ruských diplomatů z České republiky dnes za nepřátelský akt českých úřadů označila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. V rozhovoru pro list Izvestija v této souvislosti označila za „absurdní“ důvod tohoto kroku, jímž je podle Prahy zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního skladu před sedmi lety.