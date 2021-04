Bývalý ministr zahraničí a současný poradce premiéra Andreje Babiše popsal pro Blesk Zprávy, jak v praxi probíhá vyhoštění nežádoucích osob z cizí země. Podle Cyrila Svobody (KDU-ČSL) jde o tvrdou diplomatickou reakci. Zemi musí opustit pod dohledem i rodiny diplomatů včetně dětí. Čas na sbalení je přitom šibeniční. Zaměstnanci ambasády museli urychleně vyklízet byty, rušit docházku dětí do školy a další otázky běžného života. Vyhoštění lidé už se do země jako diplomaté nesmějí vrátit. Podle vicepremiéra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD) je po vyhoštění diplomatů česká ambasáda v Moskvě paralyzovaná. Fungovat rázem přestala ekonomická a politická sekce. V činnosti zůstává jen konzulární činnost.

Jak to vypadá v zákulisí, když se nějaký stát chystá na vyhoštění diplomatů jiné země?

Harmonogram na to přímo není. Ale nejdříve přijde zpravodajská služba s informací, že se něco odehrálo a předloží důvody pro učinění diplomatického razantního kroku, který doporučí. Ministr zahraničí, popřípadě ministr vnitra i předseda vlády tyto závěry konzultují, mohou položit zpravodajcům nějaké otázky a řeší nejen závěry zpravodajské služby, ale také politické dopady.

A podle čeho se tedy pak určuje, koho vyhostí ze země a koho si na svém území daný stát ponechá?

Kritériem může být, podobně třeba jako teď, zda někdo je členem nějaké zpravodajské služby.

A tento seznam tedy dávají dohromady opět zpravodajské služby, které by měly mít přehled o pohybu cizích zpravodajců na našem území, chápu to správně?

Ano, politici požádají o seznam, které zpravodajské služby vyhotoví a předloží. Předpokládám, že se hned po té opět sešli předseda vlády Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček opět se zástupci zpravodajských služeb a rozhodli o krocích, které mají následovat. Vyhoštění ze země je politický krok podle Vídeňské úmluvy o zásadách a imunitách. Podklady pro to ale vždy zpracovávají zpravodajské služby.

Video Analytik Havlíček a generál Pavel o kauze vrbětických výbuchů. Co nás čeká od Ruska? - Pavlína Horáková, Lukáš Červený

Česko dalo zástupcům Ruska na opuštění země 48 hodin, Rusko Čechům jen 24 hodin…

Ano, my jsme dali větší šanci Rusům se sbalit. Vyklidit domácnosti, vzít si věci ze skříní, odhlásit děti ze škol a podobně…Zatímco Rusové nám dali čas jen poloviční. Přitvrdili i v této otázce.

Jakým způsobem se těm, kterých se vyhoštění týká, dává vědět, že to jsou právě oni, kdo mají opustit zemi?

To se oznámí vedoucí zastupitelského úřadu a to formou nóty. V té je napsáno, které přesně osoby a kdy mají zemi opustit. Úřad pak musí zařídit, aby se vyhoštění lidé dostali včas ze země. Musí se domluvit odvoz na letiště, zajištění věcí, které potřebují a potřebují si přepravit zpět domů atd. V našem případě vláda pro diplomaty a pracovníky ambasády, ale i jejich rodinné příslušníky vyslala speciál, kterým létají běžně politici na zahraniční cesty atd.

Na letišti si pak Rusové odškrtávají seznam všech, kteří mají odletět, aby tam nezůstal někdo nežádoucí?

Ano. Jakmile jste osobou nežádoucí, tak nemáte to, čemu se v diplomacii říká Agremént, také nemůžete působit v zemi, kam jste byli vysláni. Letištní kontrola má absolutní přehled a dávají si velký pozor na to, aby odletěli všichni určení.

Sám už jste naznačil, že jsme Rusům dali větší časový prostor na to, aby opustili zemi. Co to znamená v diplomatické řeči?

To je velmi ostrý diplomatický jazyk. Představte si, že přijdete domů a dozvíte se ve čtyři odpoledne, že musíte vycestovat. Doma máte nábytek, zabydlený byt, děti někde venku, manželka někde. Musíte se rychle začít balit atd.

Video Kdo jsou agenti Čepiga a Miškin? Tihle mají mít na svědomí Vrbětice! - Mall.tv

Na jak dlouho vlastně toto vyhoštění platí?

Jakmile jste v nějaké zemi označený za osobu nežádoucí, tak pokud nenastane nějaká zásadní změna, že se třeba změní politický režim, tak už se vrátit nemůžete.

Takže čistě teoreticky, kdyby se začaly diplomatické vztahy mezi Českem a Ruskem narovnávat…

Tak musí přijet noví diplomaté. Ti, co byli nyní vyhoštěni, už se vrátit nemohou.

Ještě před vyhlášením vyhoštění a prohlášením premiéra Babiše s vicepremiérem Hamáčkem k tomu, co se ve Vrběticích v roce 2014 stalo, přiletěl do ČR český velvyslanec v Moskvě Pivoňka. Musel v tom případě hlásit Rusům, že opouští Moskvu a letí domů? Ptám se na to, jestli už ve středu mohli Rusové tušit, že se něco děje?

Nemusí podávat žádné informace. Ale buďte si jistý, že zpravodajské služby vědí, jestli je daný velvyslanec v zemi, nebo není.

Očekáváte společný koordinovaný postup například i od dalších evropských států?

Já si to přeji. To je jediné, co na Rusko platí, že nejsme izolováni, a že ostatní při nás stojí. Na Rusko neplatí, jestli si vyhostíme 18 nebo dvacet lidí. Vliv má to, když se Rusové dozvědí, že většina aliančních nebo unijních spojenců činí totéž. Stejně tak, jako když byl otrávený Sergej Skripal, tak se 22 států připojilo k Velké Británii.

A spěje věc skutečně k tomu, že ostatní státy podpoří Českou republiku?

Já doufám. Teď už je to ale na vyjednávání českého ministerstva zahraničí a diplomatů.

Jak dlouho očekáváte, že tato česko-ruská roztržka může trvat?

Myslím, že to bude hodně dlouhé. Přišla totiž v už tak špatných vztazích, které panovaly do teď, takže to bude určitě otázka několika let.

Dost lidí se ptá, jak je možné, že šetření výbuchu ve Vrběticích a spojení s Ruskem trvalo tak dlouho. Přeci jen se vše událo už v roce 2014?

Tomu ani já nerozumím. Možná, že se objevily nějaké rozhodující informace teprve nedávno.

Postupovala podle vás česká diplomacie správně? Vicepremiér Jan Hamáček mluvil o tom, že celou akci fingoval také plánovanou cestou do Ruska? Před tím, tu ovšem také vedli politici vyostřené debaty o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany, mluvilo se ruské vakcíně Sputnik V, nejmenoval se zatím ministr zahraničí. Zapadá to vše do toho scénáře, co se nyní děje?

Myslím, že výměna ministra zahraničí byla skutečně vnitrostranickým bojem uvnitř ČSSD. To, co se odehrálo, kdo se kdy co dozvěděl, to budeme vědět až za nějaký čas. Ale to razantní rozhodnutí české vlády bylo určitě správné.

Bývalý prezident Václav Klaus přirovnal celou situaci k 50. letům, není to příliš silné prohlášení?

To je naprostý omyl. 50. léta byla doba, kdy tady Sovětský svaz působil absolutně a sověti rozhodovali i o tom, jak mají rozhodovat československé soudy, kdo bude popraven atd. Ta doba je skutečně nesrovnatelná. Tohle prohlášení kulhá, to skutečně nejsou 50. léta.

A je běžné, že v takových případech samotná hlava státu zatím mlčí? Narážím na to, že prezident Miloš Zeman se chce vyjádřit k celé situaci až v neděli.

Já nad tím krčím rameny a je mi to srdečně jedno. Prezident republiky v těchto věcech nerozhoduje vůbec nic. Nepotřebujeme v této věci žádné jeho rozhodnutí. Ať klidně mlčí.

Pokud skutečně mají dva ruští agenti co dělat výbuchem ve Vrběticích, předpokládáte, že se je Česká republika bude snažit dostat před naše soudy?

To bude hrozně složité. Jestli tu byli na základě falešné identity, tak si myslím, že sami už neudělají podobnou chybu. Dobrovolně sem určitě nepřijedou a pochybuji, že by je Rusko chtělo vydat.

Může se nakonec celá situace vyostřit tak, že si vzájemně s Ruskem vyhostíme také velvyslance?

To si myslím, že nenastane. I Ukrajina přes veškeré napětí udržuje s Ruskem diplomatické vztahy. Teď bude důležité situaci narovnávat. Důležitá pro nás bude nyní skutečně solidarita ostatních států s námi.