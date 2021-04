Za ničivým výbuchem vrbětického muničního skladu v roce 2014 podle premiéra Babiše a vicepremiéra Hamáčka stojí agenti speciální jednotky s označením 29155 ruské tajné služby GRU. Má se jednat o stejné dva muže, kteří byli zapojeni do otravy bývalého dvojitého ruského agenta Sergeje Skripala ve Velké Británii o čtyři roky později. Jak supertajná jednotka vznikla a co vše již má v Evropě podle bezpečnostních úřadů na svědomí?

Tajná jednotka 29155 ruské rozvědky GRU podle informací listu New York Times operuje na území Evropy už minimálně od roku 2008, o její existenci se ale veřejnost dozvěděla teprve kolem roku 2019. Podle západních zpravodajských služeb stojí za několika různými útoky na evropském území, které mají za cíl destabilizovat Evropu.

Teď už i český problém

Nyní se ukazuje, že dva agenti z této tajné jednotky měli stát i za megavýbuchem ve Vrběticích na území obce Vlachovice na Zlínsku, který v roce 2014 srovnal se zemí dva obrovské muniční sklady. V souvisloti s tím premiér Babiš v sobotu večer 18. dubna 2021 informoval o tom, že Česká republika vyhostí 18 ruských diplomatů identifikovaných jako ruští špioni. Musejí opustit české území do 48 hodin.

Z Kremlu řízená jednotka 29155 má být zodpovědná za průběžné zneškodňování osob, které Moskva považuje za své nepřátele. Například se podle západních úřadů podíleli na destabilizační kampani v Moldavsku, pokusi o vraždu bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva, kterému byl podstrčen jed, stejně jako Skripalovi, či na nepodařeném vojenském puči v Černé Hoře.

Zprvu západní kontrarozvědky na jednotlivé události nahlížely jako na izolované, na sobě nezávislé případy, až později se jim podařilo najít jejich společný jmenovatel, a to právě ruskou jednotku 29155. Úřady ji vnímají jako součást Putinova aktivního boje proti Západu, pro níž se vžil název „hybridní válka“. V ní hrají roli také propaganda, hackerské útoky a vypouštění dezinformací.

Tajná jednotka 29155 podle vyšetřovatelů v březnu 2018 otrávila v Británii žijícího Sergeje Skripala a jeho dceru Julii ruskou chemickou zbraní novičokem. V této souvislosti se pátrá po dvou mužích, kteří cestovali s pasy vystavenými na fiktivní jména. Jednou jako Alexander Petrov a Ruslan Boširov, jindy zase jako Nicolai Popa a Ruslan Tabarov, uvedla Policie České republiky na svém Twitteru. Již dříve ale byla odhalena jejich pravá identita - jmenují se Anatolij Čepiga a Alexander Miškin.

Po těchto dvou mužích je totiž nyní vyhlášeno pátrání i v souvislosti s výbuchy dvou muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014, které za sebou nechaly dva mrtvé. Agenti tedy mají mít prsty jak v otrávení Skripala, tak v této explozi na českém území. Stovky lidí kolem Vrbětic se kvůli sérii explozí musely evakuovat, tlaková vlna jim na mnoha místech rozbila okna. Vystřelující munice zapalovala okolní les, sklady vyhořely kompletně, nic z nich nezbylo.

Pro jednotku 29155 je typické, že po svých akcích zanechávají stopy, hovoří se o očividné „nepořádnosti či „nedbalosti“ v jejich provedení. Podle špionů nasazených na tuto jednotku se ale neví, zda je to následek údajně nízkého rozpočtu jednotky a neúplné přípravy na útoky, nebo spíše záměr - pak by se mohlo by jednat o cílený krok, aby ke své činnosti přitáhli pozornost veřejnosti a přispívali tak ke zvyšování chaosu.