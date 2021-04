Pátrání po ruských agentech: GRU se bála, aby se české zbraně nedostaly na Ukrajinu a do Sýrie?

Dva mrtví, stovky evakuovaných, obří škody a šest let dlouhý zásah hasičů, který nemá v historii Česka obdoby. Takové byly následky výbuchů v muničním areálu v roce 2014 ve Vrběticích na Zlínsku. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) za ním stojí agenti ruské tajné služby GRU. Ti navíc byli zapojeni i do otravy bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala o čtyři roky později. Proč byly jejich cílem Vrbětice? Roli v tom mohly hrát zbraně určené pro Ukrajinu či povstalce v Sýrii. Česká republika vyhostí 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb.

„Na základě jednoznačných důkazů získaných vyšetřováním našich bezpečnostních složek musím konstatovat, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské vojenské zpravodajské služby GRU, jednotky 29155, do výbuchu muničních skladů v areálu Vrbětice v roce 2014,“ šokoval Babiš. Způsob a formu zapojení ruských agentů nijak nepřiblížil. Novináři ani neměli prostor pro dotazy.

Na vyšetřování výbuchu ve Vrběticích pracovali elitní detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu a také Bezpečnostní informační služba. Proč by ale cílem ruské vojenské rozvědky mělo být právě Česko? Roli v tom hrály zbraně, které mohly směřovat těm, kteří Rusku čelí.

V souvislosti s výbuchem policie hledá dvojici agentů, kteří se v říjnu 2014 pohybovali v Praze, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Muži se prokazovali ruskými pasy se jmény Alexander Petrov a Ruslan Boširov. Podle fotografií i jmen z pasů jde o stejné dva muže, kteří jsou podezřelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách. https://t.co/SJ5Opg5gXD#policiepp pic.twitter.com/oACMrPYSbg — Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2021

Server Respekt.cz s odkazem na policii uvedl, že oba hledaní muži s pasy na fiktivní jména přiletěli 13. října 2014 do Česka a byli předem objednáni na návštěvu muničního skladu ve Vrběticích. V té době se ve skladu údajně nacházely zbraně, které měl nakoupit bulharský obchodník se zbraněmi. Zřejmě dodával zbraně na Ukrajinu, která byla právě ve válce s Ruskem. Výbuch zřejmě neměl nastat v Česku, ale až při transportu zbraní v jiné zemi.

Podle serveru Seznam Zprávy se ruská rozvědka GRU zaměřila na Vrbětice kvůli válce v Sýrii, kam měla údajně z vrbětického skladu směřovat munice. Podle vyšetřovatelů mohlo jít o sabotáž, aby ze skladu nemohla munice putovat k Američanům, kteří tak chtěli pomoci povstalcům v Sýrii bojujícím proti prezidentovi Bašáru al-Asadovi. Rusové naopak Asadův režim podporovali.

Web Lidovky.cz uvedl s odkazem na zdroje blízké vyšetřování, že muži hledaní NCOZ se do areálu ve Vrběticích dostali už 15. října, den před výbuchem, a nastražili tam výbušné zařízení. To však s největší pravděpodobností explodovalo dříve, než plánovali, zabít zřejmě mělo někoho, komu byla určena dodávka zbraní, uvedly Lidovky.

Sklad číslo 16 ve Vrběticích na Zlínsku explodoval 16. října 2014, druhý sklad s číslem 12 pak 3. prosince téhož roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Munice uložená v dalších skladech byla z Vrbětic odvezena.

Rusové agenty nevydají

Policie případ vyšetřuje jako obecné ohrožení. Šance, že by se ruští agenti dostali před soud v ČR, je ale mizivá. Rusko nemůže vydat Petrova a Boširova, protože je to v rozporu s ruskou ústavou. Uvedla to agentura Interfax s odkazem na nejmenovaný, údajně dobře informovaný zdroj. Současně podle něj ruské zákony umožňují rozhodnout o vydání ruských občanů, pokud „zahraniční vlády předloží materiály svědčící o jejich vině“.

Česko v návaznosti na zapojení Ruska vyhostí 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří byli identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Česko musí opustit do 48 hodin.