Prezident Miloš Zeman prolomil ve svém projevu mlčení k Vrběticím. Zmínil i jinou verzi toho, co se ve skutečnosti stalo. „Závěr tehdejšího vyšetřování zněl, že byly způsobeny neodbornou manipulací při vyskladňování muničního materiálu. Tato munice měla být dodána do Bulharska,“ uvedl Zeman.

Opět si přitom rýpl do tajných služeb. „BIS po šest let ve svých výročních zprávách včetně jejich neveřejných částí nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětice. Teprve v posledních asi třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům,“ uvedl.

O ruských agentech pronesl: „Policejní vyšetřování pracuje s hypotézou, že je tam mohl provést jeden z majitelů firmy Imex. Toto podezření je zapotřebí buď vyvrátit nebo potvrdit. Pokud by se prokázalo, že tam byli, není, o čem diskutovat (…) Žádná suverénní země si nemůže dovolit, aby na jejího území dva agenti cizího státu způsobili teroristický atentát, při němž zahynuli dva čeští občané, a byla způsobena miliardová škoda. Na druhé straně pracujeme s dvěma vyšetřovacími verzemi. Beru obě dvě tyto verze vážně. Doufám, že se dovíme pravdu. Dovíme se, že toto podezření je oprávněné.“

Video Vyhoštění ruští diplomati na letišti: Kufry a krabice - Blesk

„Ač podporuji korektní vztahy se všemi významnými zeměmi, je zapotřebí, aby Ruská federace za tento případný teroristický čin zaplatila např. neúčastí Rosatomu v tendru na Dukovany,“ uvedl prezident Zeman ve svém nedělním projevu.

„Pokud naopak toto podezření bude vyvráceno, tak z toho vyplývá, že šlo o zpravodajskou hru, které může mít vážné důsledky pro náš vnitřní politický život. Počkejme tedy bez hysterie a spekulací za výsledky vyšetřování a potom teprve rozhodněme,“ vzkázal Zeman.

Nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek dal hned po svém jmenování Rusku šanci, aby přijalo české vyhoštěné diplomaty zpět. Kreml ale nezareagoval. Česko tak rozhodlo na základě článku 11 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, že zastropuje možný počet zaměstnanců ruské ambasády v Praze. Všechny kroky prý čeští ministři dělali s podporou prezidenta.

Proč Zeman týden mlčell? „Týden není žádná dlouhá doba, stanovisko od hlavy státu slyšeli,“ uvedl Zeman v Partii na FTV Prima. Podle něj je v zájmu lidí, aby hlava státu byla vybavena plnými informacemi. „Já ty zpravodajské důstojníky nemám rád, oni většinou dělají víc škody než užitku,“ rýp si opět do BIS. „Nevidím žádný důvod, proč by tam mělo být 18 špionů,“ podotkl také. Pracuje s verzí, že to Rusové udělali? „Ano, je to jedna ze dvou verzí,“ vzkázal Zeman.

„Vzájemná kanibalizace našich ambasád dostoupila toho stupně, že někteří poněkud naivní a hloupí politici navrhovali, aby buď na ambasádě navrhovali, aby na ambasádě byl ruský velvyslanec a nikdo jiný. No a jedna hloupá politička byla tak shovívá a doporučovala, aby ruský vyslanec měl i svého šoféra. Takže by tam byli dva lidé. Já si myslím, že toto je extrém,“ pokračoval prezident.

Politolog: Zeman se chce zapsat do historie

Podle politologa Ladislava Mrklase z Cevro institutu jde Zemanovi především o to, aby se zapsal do historie. „Je pravda, že Miloš Zeman je nyní v obrovské defenzívě. Je obviňován - a po mém soudu oprávněně - že prezidentský úřad vykonává na půl plynu, a toto by mohla být situace, kdy by mohl ukázat, že to tak není. A nakonec by z toho mohl vyjít jako relativní vítěz. Pokud by dokázal dosáhnout nějakého rozumného kompromisu,“ řekl Mrklas webu Seznam zprávy.

Video Šéf diplomatice Kulhánek o ultimátu pro Rusko - ČTK

Nevyloučil také, že by se Zeman mohl pokusit odjet do Ruska diplomatické vztahy urovnat. Někdejší mluvčí bývalého prezidenta Václava Havla, Ladislav Špaček ale v rozhovoru pro Blesk Zpráv odhadoval, že vztahy mezi oběma zeměmi zůstanou chladné i několik let. „Já to odhaduji tak, že minimálně rok budou ty vztahy naprosto chladné. Nezapomínejte také, že do toho u nás přichází také volby. Na druhou stranu, není kam spěchat, protože to, co tady provedli, je naprosto bezprecedentní. Musíme se ale také připravit na řadu diplomatických odvetných kroků, které musíme vydržet,“ dodal Špaček.

Premiér Babiš v týdnu zmínil zmínil, že by možná bylo lepší, kdyby prezident vystoupil o něco dřív než v neděli, nicméně Miloš Zeman se podle něj s případem detailně seznamoval. V úterý v té souvislosti přijal například policejního prezidenta Jana Švejdara.

Solidaritu ČR v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích vyjádřily země Severoatlantické aliance. Tři ruské diplomaty vypovědělo Slovensko, k vyhoštění ruských diplomatů přistoupily také Litva, Lotyšsko, nebo Estonsko.