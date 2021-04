Kauza Vrbětice: Zeman zmínil ruského Pata a Mata. A ostrá kritika prezidenta po projevu

Právní zástupce ostravské společnosti Imex Group Radek Ondruš nesouhlasí s tvrzením prezidenta Miloše Zemana, že by majitel firmy odmítl v případu výbuchu munice ve Vrběticích vypovídat na detektoru lži.

Prezident dnes uvedl, že policejní vyšetřování pracuje s hypotézou, že dvojici agentů mohl provést do areálu muničních skladů ve Vrběticích jeden z majitelů firmy Imex. A pracovník Imexu podle Zemana navíc odmítl vypovídat na detektoru lži, což může vyvolávat pochybnosti. S tím ale Ondruš zásadně nesouhlasí.

„Pokud to policie bude tvrdit, tak předložíme doklady, já osobně jsem psal, že souhlasíme s detektorem. Měli jsme pouze dvě podmínky, že nezávisle na té zkoumané osobě, ta dopředu nebude vědět otázky, ale ty otázky budou předloženy nezávislé kontrole, jestli neobsahují i dotazy k věcem, které nesouvisejí s vyšetřováním. To znamená, aby se detektorem nezjišťovaly nějaké citlivé politické nebo jiné otázky,“ uvedl Ondruš. Dodal, že dalším požadavkem je, aby u vyšetření na detektoru byla přítomná nezávislá osoba, která zkontroluje, že průběh je standardní.

Právní zástupce ale zároveň řekl, že pokud by vyšetření na detektoru lži prováděla BIS, je majitel ochoten ho podstoupit bez podmínek. „Cílem vyšetření je ověřit věrohodnost. Plně souhlasíme bez jakýchkoliv podmínek, aby to vyšetření provedla kterákoliv zpravodajská služba, v tomto případě BIS. U BIS máme plnou důvěru v to, že to bude objektivní. V případě NCOZ tu důvěru nemáme a důkazem toho je, že pan prezident sdělil informace z policejního spisu. Zatímco BIS tyto citlivé informace skrývá i před prezidentem, policie je sdělila a ústy pana prezidenta ohrozila přímo majitele společnosti, protože takhle vyslovil pochybnosti o jeho osobě,“ uvedl Ondruš.

Majitel podle něj rovněž odmítá hypotézu, že by mohl dvojici agentů provést do areálu osobně. „Prezident řekl, že to je jedna z hypotéz, se kterou pracují. Je to jedna z hypotéz, na to má policie právo. Těch hypotéz je tam celá řada, je na policii, aby to ověřila. Majitel tohle popírá,“ podotkl Ondruš.