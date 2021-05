Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček vyloučil, že by se s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým (ČSSD) bavil 15. dubna na ministersvu vnitra o „plánu“ vyměnit kauzu Vrbětice za dodávku milionu dávek vakcín Sputnik. Tedy o konstrukci popsanou novináři Jankem Kroupou a Kristinou Cirokovou na webu Seznam Zprávy. V rozhovoru pro Blesk Zprávy Hamáček potvrdil, že cestu do Moskvy plánoval, se zástupci zpravodajských služeb i policejním prezidentem prý ale v inkriminovaný večer řešil to, kdy cestu odvolat. Kvůli „zastíracímu manévru“ prý vicepremiér přišel o přátelství s bývalým předsedou slovenského parlamentu Andrejem Dankem.

Pane vicepremiére Hamáčku, co bylo předmětem vaší schůzky 15. dubna na ministersvu vnitra s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým?

Bavili jsme se celou dobu o sociální demokracii a o roli Martina Netolického v rámci ČSSD po sjezdu. Dohodli jsme se na tom, že Martin Netolický bude pokračovat jako náš odborný mluvčí pro místní rozvoj. A na závěr padla otázka z jeho strany v principu ‚jak je to s cestou do Moskvy?‘ Odpověděl jsem mu ve smyslu, takovém, že smyslem té cesty je získání vakcín. Nic jiného jsem mu odpovědět nemohl, tu informaci jsem říkal všude. A s tím jsme se rozešli.

Žádná debata o Vrběticích, žádná debata o utajovaných skutečnostech se nevedla.

Takže nepadlo ani nic o tom, že přivezete milion vakcín Sputniku V, které máte mít zajištěné, ani o tom, že to máte vše domluvené a proočkovaností společnosti se vám povede zachránit ČSSD? O tom zmínka nebyla?

Přiznám se, že z té schůzky žádný záznam nemám. Pokud vím, řekl jsem asi tři, čtyři věty. Pokud jsem řekl tyto věty, tak si asi Martin Netolický pamatuje víc než já. Ale v té době jsem nic jiného opravdu říct nemohl.

Seznam Zprávy citují také Martina Netolického, který měl říct: „Ve chvíli, kdy by bylo vyšetřování, já budu před policejním orgánem samozřejmě vypovídat.“ Proč to takto říkal?

Této větě já nerozumím.

Nerozumíte?

Nerozumím tomu, proč Martin Netolický mluvil o nějakém policejním vyšetřování.

Při tom vašem rozhovoru tedy nepadly ani věty, které cituje redakce Seznam Zpráv, tedy že pan Netolický měl říct například: „Účelem bylo mi v podstatě vysvětlit, jaká je jeho vize zachránit sociální demokracii od volebního debaklu. Vysvětloval mi, že to je cesta oočkovat národ a tak dále. Že Babiš je strašně nas…, protože očkování je jeho téma, ale že on (Hamáček – pozn. red.) na to s…, protože on (Babiš) na něj taky s… Takže prostě že má speciál (letecký) a má tam domluvenou cestu“?

Obecně jsme se potom bavili o situace v České republice v oblasti testování a nedostatku vakcín. Víte, že Martin Netolický patří k hejtmanům, kteří jsou kritičtí k tomu, jak vláda postupuje, takže jsme obecně hodnotili tu situaci z hlediska proočkovanosti a harmonogramu dalšího očkování. Také o očkování jsme se bavili samozřejmě.

A ten plán, že chcete letět tedy do Moskvy a přivést vakcíny, ten tedy na stole nebyl?

Žádné vakcíny jsem ani mít předjednané nemohl. Protože nebylo s kým a jak. Měl jsem dohodnutou schůzku s ministrem Manturovem. Ano, to je pravda. Schůzka byla dohodnutá, protože ta cesta byla připravená, ano. Ale žádné jiné dohody tam nebyly.

Takže platí to, že letadlo do Ruska jste měl objednané?

Ano. Ta debata i toho 15. dubna večer byla jen o tom, kdy se ta cesta má zrušit. Debata na těch schůzkách nebyla o tom, co se bude dělat v Moskvě, ale o tom, kdy ji máme zrušit. A ten závěr byl ten, že ji mám zrušit ve chvíli, kdy budeme mít připravené to řešení. To znamená vyhoštění ruských diplomatů a nótu pro velvyslance Alexandra Zmejevskijho.

Vy jste tedy měl objednané letadlo u ministerstva obrany. Premiér o té cestě nevěděl…

Věděl, vždyť jsem tu informaci o cestě dal na twitter. To nebylo nic tajného. Pan premiér, jak řekl i ve středu ve Sněmovně, se koncem toho týdne – bavíme se o týdnu, kdy bylo toho 15. dozvěděl, že ta cesta nebude. A v pátek to oznámil veřejnosti.

Do Ruska jste měl letět se svým slovenským kolegou Andrejem Dankem. V České televizi jste řekl, že vás tato akce stála společné přátelství…

Ano, stálo, protože má pocit, že jsem ho využil pro nějakou hru. Doufám, že si to spolu vysvětlíme. Na začátku toho příběhu jsem ho poprosil, ať ty schůzky v Moskvě dohodne a on je dohodnul.

A vy jste mu neřekl, s jakým záměrem…

Ne, ne. O kauze Vrbětice jsem s nikým neoprávněným nemluvil.

A on se tam chystal opravdu s vámi?

Ano, on to připravil, tím pádem měl být součástí delegace a pak jsem koncem týdne oznámil zrušení cesty a nikam se neletělo.

Předmět schůzky se zástupci zpravodajských služeb, policejním prezidentem i nejvyšším státním zástupcem šetří NCOZ. Už se na vás policie v tomto směru nějak obrátila?

Jsem připravený podat vysvětlení a uvidíme, jestli někdo pochybil, nebo nepochybil. Zatím se na mě ale nikdo neobrátil, na to je asi ještě brzy.