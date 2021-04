Video Likvidace trosek po výbuchu muničního skladu ve Vrběticích - Policie ČR

13. říjen 2014

Čepiga a Miškin přilétají do Prahy. Uvádějí, že chtějí navštívit Vrbětice, kde se nachází muniční sklad, napsal na twitteru bulharský žurnalista Christo Grozev. Podle české policie se prokazovali dvěma pasy. Nejdříve ruskými na jména Alexander Petrov a Ruslan Boširov, později moldavským na jméno Nicolai Popa a tádžikistánským na jméno Ruslan Tabarov.

Grozev poukázal na to, že v době návštěvy Česka ruskými agenty ve skladu ve Vrběticích nakupoval munici bulharský byznysman a zbrojař Emilian Gebrev. Rusové nejspíš předpokládali, že náboje zamíří na Ukrajinu. Právě Gebrev mohl být cílem útoku.

16. říjen 2014

Ruští agenti opouštějí Českou republiku a míří do Rakouska. Ve Vrběticích dochází ve skladu číslo 16 k fatálnímu výbuchu, který zabíjí dva lidi. V obou případech jde o otce, ti mají rodinu. Jejich ostatky byly nalezeny až o dost později - 21. listopadu 2014.

3. prosinec 2014

Dochází k výbuchu dalšího skladu, tentokrát čísla 12. V něm se nacházelo 13 tun výbušnin. Podle společnosti Imex Group, která ho vlastnila, nemohlo dojít k explozi samovolně.

Podle Grozeva jsou Čepiga a Miškin „plakátoví chlapci“ ruské špionáže a patří k jednotce GRU 21955. Novinář na sociální síti uvedl, že česká policie možná neví, že naši vlast mělo navštívit mnohem více špionů z Východu, včetně vedení GRU.

Konec roku 2014/začátek 2015

„Jeden důležitý aspekt: Miškin a Čepiga byli oceněni cenami Hrdina Ruska Vladimirem Putinem,“ napsal Grozev. Vždy si prý se svým investigativním týmem myslel, že jsou zapleteni do dění na Krymu. Poté, co vyšlo najevo jejich údajné zapojení do událostí v Česku, se to zdá jako čím dál tím pravděpodobnější věc.

28. duben 2015

Emilian Gebrev byl otráven společně se svým synem a vedoucím pracovníkem jeho zbrojařské firmy. Byznysman upadl do kómatu, ale po měsíci se z něj probral. Podezření z otravy padá na agenty Miškina s Čepigou.

4. březen 2018

Ve Velké Británii je otráven dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija. Oba našli v bezvědomí a v kritickém stavu je hospitalizovali. Špion i jeho dcera se z otravy dostali. Julija byla 9. dubna propuštěna z nemocnice, Sergej později, a to 18. května. Zatímco dcera se zdá v pořádku, u Skripala je podezření, že se u něj projevují komplikace po otravě. Podezření z otravy i v tomto případě padlo na Miškina s Čepigou.

17. duben 2021

Premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček oznamují, že výbuch muničního skladu ve Vrběticích je prací ruských špionů. V reakci na to je vyhoštěno 18 diplomatů, kteří mají 48 hodin na to, aby opustili Českou republiku. Policie zároveň vyhlašuje pátrání po dvou Rusech, kteří mají být do exploze zapleteni. Podle fotek jde o Miškina a Čepigu.