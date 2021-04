Do výbuchů byli podle zjištění českých bezpečnostních složek zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU, oznámil v sobotu premiér Andrej Babiš. „Samozřejmě je otázka, jak bude dál pokračovat a vyšetřování a co je známo do současné doby. A co bylo veřejně uvolněno,“ promluvil Šedivý pro televizi ČT24.

„Pokud se stalo to, co se naznačuje, to že aktivně vstoupili ruští důstojníci na území České republiky a tady provedli nějaký takovýto nezákonný čin, já bych to řekl jako voják, jedná se to až téměř vojenskému napadení a narušení našeho území a suverenity. Zkrátka je to něco, co za posledních mnoho let neznáme,“ dodal armádní generýál.

Generál: Musíme rezolutně reagovat!

„Například jen ten druhý výbuch, který ve Vrběticích proběhl, nebyl vysvětlený a pokud je to pravda, tak je vidět, že Rusko nezná žádné jiné mechanismy než skutečně jen násilí. A na to musíme rezolutně reagovat,“ uzavřel Šedivý drsně. V reakci na nová zjištění Česko vyhostí 18 diplomatů. Zároveň policie pátrá po dvou Rusech.