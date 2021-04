Video Ruští agenti u výbuchů ve Vrběticích - Mall.tv

Zatímco k zásahu proti síti ruských civilních a vojenských rozvědek SVR a GRU se už vyjádřil kdekdo, prezident Zeman si vzal čas až do neděle. Dosud však vždy práci české kontrarozvědky a její pravidelná varování před ruskými špiony bagatelizoval. I to, že svěřit dostavbu Dukovan Rusům, je rizikem. „Víte, že mám jisté pochybnosti o kvalitě našich zpravodajských služeb,“ řekl Blesku Zeman předminulou neděli.

Už se omleli

Že Rusové jsou už řadu let největším tématem české kontrarozvědky, potvrzuje i bezpečnostní expert Andor Šándor. „Problém je, že to po těch letech už asi nikoho nezajímá. Vlády na to kašlaly a nic s tím neudělaly a teď to máme,“ dodal. Šándor ale také připouští, že s nástupem Koudelky do čela BIS protiruské špionské tažení mohlo zesílit.

I to možná souvisí s tím, že Rusy obhajující Zeman nejenže Koudelku odmítá povýšit do generálského stavu, ale už volá i po jeho odvolání. Koudelkovi přitom končí mandát letos v létě a vláda za ním také stojí. To on jako hlavní muž stál v pozadí celého procesu, na jehož konci premiér Babiš a ministr Hamáček na tiskové konferenci v sobotu večer oznamovali přijatá opatření proti Rusům.

Metál ze CIA

Letitý zpravodajec dokonce předloni za českou kontrarozvědku převzal i ocenění přímo v sídle CIA. „Toto nejvýznamnější ocenění, které CIA dává, beru nejen jako ocenění své práce, ale především jako ocenění práce BIS,“ nechal se tehdy slyšet. Ani to ale Zemana nepřimělo změnit názor.

„Že má ocenění od CIA, bych nepřeceňoval ani nepodceňoval. Jsou i vyšší ocenění,“ dodává Šándor. Ten jako velký problém ale vidí to, že se prezident do Koudelky a jeho lidí ustavičně strefuje. „Nejenže zpochybňuje jejich práci, ale vlastně zpochybňuje celé bytí té vlády, která za Koudelkou stojí.

Víte, že?

Čučkař je nářeční výraz z jižní a jihovýchodní Moravy? Vychází z nářečního výrazu pro čočku (čučka), a doslova tedy znamená čočkař. Označují se jím lidé neschopní a neobratní či méně podnikatelsky odvážní. (zdroj: wikipedia.org)

Kde už se střetli?

KAUZA NOVIČOK

V případu otravy ruského exagenta Sergeje Skripala v britském Salisbury Zeman v roce 2019 prohlásil, že se nervově - paralytická látka novičok v Česku v malém množství vyráběla a testovala, poté byla zničena. Prezident se při tom odvolával na zprávu Vojenského zpravodajství. Premiér Andrej Babiš poté po setkání s ředitelem BIS Koudelkou a šéfem VZ Janem Berounem uvedl, že v Česku se látka typu novičok nevyráběla, nevyvíjela a ani neskladovala.

KAUZA RICIN

Podle Zemana selhala BIS také v operaci, která loni skončila vyhoštěním dvou ruských špionů z Česka. V tzv. kauze ricin kontrarozvědka řešila podezření, že se Rusové pokusí jedem otrávit české komunální politiky. Nakonec se ukázalo, že informace BIS předhodili oba zmínění pracovníci ambasády, kteří si mezi sebou vyřizovali účty. Tajné informace přitom unikly do médií.

Výroční zprávy BIS aneb: My jsme to říkali...

Jak v průběhu let upozorňovala Bezpečnostní informační služba (BIS) o vzrůstajícím vlivu Ruska v českém prostoru? Tady jsou výňatky z jejích výročních zpráv:

2009

„Stejně jako v předcházejících letech, i v roce 2009 byla pro BIS prioritním zájmem činnost ruských zpravodajských služeb. Důvody této dominantní orientace jsou velmi prosté. Co do šíře záběru, intenzity, agresivity a množství operací nemají ruské zpravodajské služby na teritoriu ČR konkurenci.“

2010

„Zpravodajské služby Ruské federace v roce 2010 v ČR opět jednoznačně dominovaly jak četností a intenzitou činností, tak množstvím zpravodajských důstojníků působících pod různým krytím.“

2011

„Zpravodajské služby RF nejsou jedinými zpravodajskými službami cizí moci přítomnými na českém území, přesto v roce 2011 byly opět nejaktivnějšími špionážními organizacemi v ČR.“

2012

„Z pohledu bezpečnostních zájmů České republiky lze označit počty ruských zpravodajských důstojníků v řadách ruské diplomatické mise (či ruských cestujících zpravodajských důstojníků, tzv. „turistů“) v ČR za velmi vysoké.“

2013

„Jednoznačnou prioritou Ruské federace a Čínské lidové republiky a jejich zpravodajských služeb bylo upevňování a další rozšiřování jejich vlivových kapacit v ČR.“

2014

„V oblasti sběru informací se ruská moc a její zpravodajské služby v uplynulém roce soustřeďovaly na českou energetiku a otázky jejího dalšího směřování a na vědecko-technickou oblast.“

2015

„Ruští (a někteří další) zpravodajci se – na rozdíl od zpravodajských důstojníků spojeneckých států – BIS nepředstavovali a nedeklarovali svoji příslušnost ke zpravodajské službě.“

2016

„Ruské zpravodajské služby nezměnily svůj extenzivní přístup k využívání nedeklarovaných zpravodajských důstojníků využívajících diplomatického krytí.“

2017

„Česká republika byla cílem ruských aktivit, které tvořily součást obecné ruské hybridní strategie zacílené proti NATO a EU.“

2018

„Zpravodajské kapacity RF na území ČR byly částečně oslabeny českou reakcí na útok nervově-paralytickou látkou novičok v britském Salisbury, kterou byl v březnu 2018 otráven Sergej Skripal a jeho dcera.“

2019

„V roce 2019 navázala BIS na dřívější šetření kompromitace neutajované sítě ministerstva zahraničních věcí kyberšpionážní kampaní, za níž stála skupina pracující ve prospěch cizí moci, s vysokou pravděpodobností Ruské federace.“