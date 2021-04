Jak uvedl server Bellingcat, Sergejev se narodil v Usharalu poblíž sovětsko-čínských hranic. V roce 2002 se přihlásil na elitní vojenskou diplomatickou akademii v Rusku všeobecně známou jako konzervatoř GRU. Ta každý rok vychovává až stovku nových elitních zpravodajských důstojníků.

„I když nemáme potvrzení o jeho současné vojenské hodnosti, čas a povaha jeho úkolů od ukončení studia naznačují, že v současné době má minimálníě hodnost plného plukovníka a možná i generálmajora," uvedl Bellingcat.

V roce 2010 dostal Sergejev nový platný pas. V té době se už objevilo i jeho alter ego Sergej Vjačeslavovič Fedotov. Nový pas mu vydal stejný úřad, jaký vydal pasy dalším činitelům GRU.

„V roce 2014 Fedotov cestoval do Česka, Itálie a Švýcarska. Zejména během své první cesty do Prahy na konci ledna 2014 cestoval po boku „Alexandra Petrova“, krycí totožností dr. Alexandra Miškina, jednoho z klíčových podezřelých z otravy Skripalové. Oba zůstali v Praze osm dní, do 2. února 2014, kdy odletěli zpět do Moskvy," uvádí Bellingcat.

Jméno Denise Sergejeva je spojováno i s otravou bulharského obchodníka Emiliana Gebreva. Bulhar měl dodávat zbraně a munici Ukrajině. Zbraně ve Vrběticích měly být určené právě jemu. Emilianovi se udělalo půl roku po výbuchu ve Vrběticích v roce 2015 v bulharské Sofii špatně a musel být hospitalitován. Ukázalo se, že byl otráven. Sergejev se podle serveru Bellingcat měl v době jeho otravy v Bulharsku pohybovat.

V roce 2018 pak GRU na půde Velké Británie rozjela akci, která mezi oběma zeměmi vyvolala velké napětí. Sergejev 2. března přicestoval do Londýna. Miškin a Čepiga dorazili až později odpoledne. Čepiga s Miškinem pak byli viděni v Salisbury v době, kdy došlo k otravě Skripalových.

Avšak role samotného Sergejeva není u otravy Skripalových zřejmá. Ani není známo, zda vůbec v tu dobu cestoval do Salisbury. Z Londýna do Moskvy se měl vydat 4. března, ale na let nakonec nenastoupil. Místo toho se vydal do Říma a až poté do Moskvy.