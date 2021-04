Jestli se Rusové rozhodnou vyhostit stejný počet diplomatů, jako my, bylo by nejlepší vypovědět celou pražskou ambasádu a začít s čistým štítem. To si alespoň myslí bývalý velvyslanec v Moskvě i USA Petr Kolář (58). Řekl to v rozhovoru pro Blesk, několik hodin poté Rusko rozhodlo o vyhoštění rovných dvou desítek zaměstnanců české ambasády v Moskvě. Domů musí odletět i se svými rodinami nejpozději do pondělní půlnoci.

Můžeme očekávat po oznámení o vyhoštění 18 diplomatů zhoršení česko-ruských vztahů?

„Ono je to musí zhoršit, tohle je akt státního terorismu a to nejde přejít mávnutím ruky. Co je pro mě nepochopitelné, že vicepremiér a ministr vnitra a nyní zahraničí (Jan Hamáček – pozn. red.) se chystal navštívit Moskvu s tím, že tam bude jednat o dodávkách něčeho, co není certifikované (vakcína Sputnik V – pozn. red.) a co má pan premiér před domluvené. Otázka je, co tam chtěl jet řešit a proč tu cestu chystal, když věděl – to potvrdil i exministr Petříček – co tu provedla GRU.“

Rusové prý vypoví stejný počet diplomatů v rámci odvety...

„My ani nemáme tolik diplomatů v Moskvě, možná bychom je spočítali se všemi generálními konzuláty, co máme v Rusku. Pokud Rusové budou postupovat čistě recipročně, což oni rádi, tak tam nikdo nezbude.“

To by se mohlo týkat i našeho velvyslance Vítězslava Pivoňky?

„Velvyslance vypovědět nemohou, to bychom museli udělat my. Nebo mohou, ale to je nejdramatičtější moment, kdy se ukončují diplomatické styky. A myslím, že na tom zájem nebude ani z jedné strany, protože zachovat komunikační kanál na úrovni vlád a hlav státu je důležité. Ale co bych nepokládal za nemožné a naopak velmi praktické, ve chvíli, kdy Rusové budou jednat recipročně, tak to řešit dramaticky a vypovědět všechny diplomaty kromě vedoucího mise. Omezit to na tu nejnutnější provozní teplotu a pak se po čase začít bavit, kolik má mít ruská ambasáda diplomatů u nás a kolik česká v Moskvě.“

Proč to oznámení o akci GRU přišlo až nyní, může za tím být určitý tlak spojenců?

„To nevím, ale vím, že se ta informace šířila v určitých kruzích už nějakou dobu, tak byla jen otázka času, kdy s tím bude vláda muset vystoupit. Jeden z argumentů, který mi přijde srozumitelný, je, že se čekalo na potvrzení našich spojeneckých služeb, protože ta spolupráce je s některými zeměmi velmi intenzivní.“

Co má nyní Česká republika žádat od svých spojenců?

„Od našich spojenců bych čekal vyjádření podpory, tak jako my jsme se postavili v době Skripalova novičovského skandálu na stranu Spojeného království a vyhostili jsme tři ruské diplomaty. Jako solidární akt očekávám něco podobného od některých spojenců v EU a NATO a také návrh na společný postup.“

Jaký postoj zaujme prezident Zeman a Hrad?

„Zajímavé je, že se Hrad téměř nevyjadřuje a pan prezident to vzal na vědomí. Bylo zajímavé, že když jsem sledoval tiskovou konferenci premiéra a vicepremiéra, tak tam nezaznělo nic o BIS (Bezpečnostní informační služba – pozn. red.), ale mluvilo se o NCOZ (Národní centrála proti organizovanému zločinu – pozn. red.). Tady pan prezident asi těžko může mluvit o čučkařích. Z toho mi vyplývá, že důkazy jsou tak jasné, že ani Hrad je nezpochybní.“

Proč o nás mají Rusové pořád takový zájem?

„U nás se ruským rozvědným činnostem dařilo a daří. Jsme členská země EU, NATO a operuje se odtud dobře do zbytku Evropy. Mají tady své lidi, se kterými mohou spolupracovat. Je tu zřejmé, že oni nás ještě nevypustili ze své sféry vlivu.“