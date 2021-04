Strhaný Hamáček promluvil o ruském omylu. Odmítl terorismus a podpořil „čučkaře“

Vicepremiér, ministr vnitra a dočasně pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) dnes v pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že sklady ve Vrběticích vybuchly pravděpodobně omylem a odmítl akt terorismu. Pokud premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne šéfa BIS Michala Koudelku na povýšení do hodnosti generála, tak tento návrh podpoří. Hamáček bude o podezření zapojení ruských agentů do výbuchů ve Vrběticích zítra informovat svoje evropské protějšky na Radě ministrů EU a požádá je o solidaritu.

Výbuchy ve Vrběticích se podle vicepremiéra Jana Hamáčka zřejmě odchýlily od plánu a neměly nastat na území České republiky, uvedl dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM), který je nyní pověřený i řízením ministerstva zahraničí. Policie podle něj pracuje s variantou, že munice měla explodovat až později v Bulharsku.

Policie podle Hamáčka od začátku věděla, že jsou do výbuchu zapojeni právě Alexander Miškin a Anatolij Čepiga. Že se jedná o ruské agenty ale vyšlo najevo až ve chvíli, kdy došlo k útoku v Salisbury.

Důkazy o zapojení Ruska jsou podle Hamáčka dostatečné. Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu oznámil že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU.

Nejde o terorismus

Předseda Senátu Miloš Vystrčil označil výbuchy za akt státního terorismu, Hamáček se podobnému označení brání: „Já bych nepoužíval takto silná slova. Došlo tady k situaci, kdy zemřeli dva občané České republiky a nespekuloval bych o záměrech nebo cílech. Došlo k obrovským materiálním škodám a my říkáme, že jsou za tím dva důstojníci GRU,“ okomentoval v OVM Hamáček.

Rusko se připravuje vyhostit české diplomaty

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) očekává, že ze strany Ruska dojde k reciprocitě a Rusko vyhostí podobný počet českých diplomatů. „My očekáváme, že z ruské federace bude vyhoštěn obdobný počet našich spolupracovníků,“ uvedl v pořadu OVM a potvrdil, že Rusové již zahájili přípravy na vyhoštění českých diplomatů. Počet ještě nebyl upřesněn.

„V těchto chvílich probíhá komunikace mezi Ruskem a českým ministerstvem zahraničí, postupně k nám ty informace docházejí,“ řekl Hamáček. Vyhoštění ruští „diplomaté“ jsou podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) ti, u kterých je jasné, že jsou důstojníci nebo členové ruské tajné služby. „Pokud by ruská reakce byla disproporční, například pokud by byl vyhoštěn i český velvyslanec, museli bychom na to reagovat,“ řekl Hamáček. Tento krok ale neočekává.

Hamáček zmínil, že očekává návrat 18 českých diplomatů domu. Myslí si ale, že by mělo Rusko vzít v potaz velikost české ambasády. Nutno podotknout, že 18 vyhoštěných Čechů by mohlo pomalu uzavřít českou ambasádu v Moskvě, zatímco 18 vyhoštěných Rusů jen sníží velmi vysoký počet ruských diplomatů v Praze. Těch je asi 135.

Dukovany bez Rusů

Na otázku, zda je reálné, aby se ruský Rosatom zúčastnil tendru na dostavbu Dukovan, Hamáček řekl: „Nevím, co bych měl do (bezpečnostního) dotazníku Rosatomu napsat, s ohledem na to, co se tady včera stalo.“ Podle Hamáčka by se ruské firmy neměly dostavby Dukovan účastnit ani jako členové konsorcia. Rozhodnutí ale podle něj bude na vládě.

Hamáček podpoří případné povýšení šéfa BIS Koudelky na generála

Jan Hamáček v pořadu Otázky Václava Moravce reagoval také na dotaz, zda by bylo vhodné, aby vláda se vláda opět pokusila navrhnout šéfa BIS na povýšení do hodnosti generála. „Já nejsem nadřízený BIS, to je pan premiér. Pokud se o tom bude jednat na vládě, tak budu hlasovat pro.“ potvrdil Hamáček. Prezident Miloš Zeman v minulosti urážel českou tajnou službu a několikrát odmítl šéfa BIS Michala Koudelku povýšit a BIS označil i za „čučkaře“.

Česká republika kvůli novým skutečnostem vyhostí 18 pracovníků ruského ambasády v Praze, kteří byli identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Česko musí opustit do 48 hodin, řekl vicepremiér, ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD). Ruští politici v prvních reakcích označili tvrzení českých vládních politiků za absurdní a očekávají odvetné kroky vůči českým diplomatům.