Hamáček plánoval cestu do Moskvy, i když prý věděl o ruských agentech. Neomluvitelné, schytává to od opozice

Kauza Vrbětice se začíná rozrůstat. Otazníky se totiž začínají objevovat i nad časovou posloupnoustí posledních událostí týkajících se Ruska. Především nad rychlou výměnou ministrů zahraničí a zdravotnictví a nad zrušenou cestou ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy. Podle některých médií i expertů totiž Hamáček o možné spojitosti ruských agentů s výbuchem věděl ještě předtím, než začal cestu plánovat. Časová osa navíc ukazuje, že exministr Tomáš Petříček byl odvolán krátce potom, co se měl Hamáček informaci dozvědět.

Hamáček údajně podle věrohodných zdrojů věděl o zapletení ruských agentů do výbuchu v muničním skladu ještě předtím, než naplánoval pondělní cestu do Ruska, jak tvrdí server Aktuálně.cz.

Ministr podle dostupných informací získal základní fakta již minulý týden, když zasedal Výbor pro zpravodajskou činnost. Serveru to potvrdily dva důvěryhodné zdroje obeznámené s jednáním. Členové výboru, který funguje při Bezpečnostní radě státu, jsou premiér, ministr vnitra, ministr obrany, ministr zahraničí a šéfové všech tří tuzemských tajných služeb.

Hamáček: Vím to od pátku, nebudu to dál komentovat

Hamáček, který nyní vedle funkce ministra vnitra zaskakuje i na ministerstvu zahraničních věcí, ale tvrdí, že se klíčové informace dozvěděl až v pátek. „Odvolávám se na slova pana premiéra, kdy řekl, že jednoznačnou informaci o celé věci jsme obdrželi včera. To potvrzuji a upozorňuji, že celá řada dokumentů a jednání v této věci podléhá utajení. Nehodlám porušovat zákony ČR. Žádné další věci komentovat nebudu a nemohu,“ uvedl v sobotu Hamáček během mimořádné tiskové konference.

„Jednání výboru pro zpravodajskou činnost (VZČ) nemohu komentovat. Děkuji za pochopení,“ odvětil na opakovaný dotaz, zda ruský útok řešili na zasedání již minulý týden.

Tvrdá ruka Hamáčka: Vyhoštění Rusů a poslání policie na kolegu

Jednání výboru se účastní i ministr zahraničních věci, tím byl v době konání stále ještě Tomáš Petříček (ČSSD). A ten informaci o zapojení Ruska do výbuchu měl ještě před sobotním oficiálním vyjádřením, přitom by se to pravděpodobně neměl kde jinde dozvědět, než právě na jednání výboru, který proběhl před více jak týdnem.

„Není to překvapení. Tyto informace jsem už měl dříve k dispozici a postup, který dnes představil premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček, odpovídají reakci na takto závažný incident se zapojením tajných služeb,“ řekl Deníku N Petříček.

Hamáček reagoval na Petříčkovo oznámení nepříliš vlídně. Pozdě večer Deníku N. napsal, že podá na svého kolegu trestní oznámení. „Pokud mi píšete výše uvedená fakta, nemám jinou možnost, než v souvislosti s výrokem pana exministra konat podle zákona,“ napsal s tím, že důvodem je „ohrožení utajované skutečnosti“.

Česko v návaznosti na skandál rozhodlo o vyhoštění pracovníků ruské ambasády v Praze, a to do 48 hodin.

Podle opozičních poslanců je ale vyhoštění 18 lidí malou odplatou. „Tento čin, co se stal ve Vrběticích, je mnohem závažnější, než pokus o otravu bývalého dvojitého agenta Skripala. Reakce vyhoštění 18 takzvaných diplomatů je slabá. Mělo by dojít k vyhoštění mnohem většího počtu zástupců ambasády. Ruská ambasáda tu má kolem 130 lidí. Česká ambasáda v Rusku je polovičního počtu,“ podotkla během mimořádné tiskové konference předsedkyně TOP09 Markéta Pekarová Adamová.

„Plánovaná cesta do Moskvy je neomluvitelná. Vůbec tam v takové situaci neměl uvažovat letět. Tato časová posloupnost odhalí, kdo chrání zájmy našich občanů,“ řekl také předseda lidovců Marian Jurečka na mimořádné tiskové konferenci na adresu Jana Hamáčka (ČSSD).

Nyní je Hamáček na vyjádření skoupý. Neodpovídá ani na dotaz Blesk Zpráv. Na twitteru nicméně informoval o tom, že bude v pondělí mluvit o kauze Vrbětice na zasedání ministrů zahraničí EU. V to pondělí, kdy měl odletět do Moskvy.