Expremiér varuje po skandálu s Ruskem před Hradem. „Měli by si dávat pozor,“ radí vládě

Exploze v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku byla útokem na tehdejší českou vládu a snaha o destabilizaci Česka. Je o tom přesvědčen bývalý premiér Bohuslav Sobotka. Řekl to pro server Seznam Zprávy. České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu ve Vrběticích byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V sobotu večer to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Jde o stejné agenty, kteří se pokusili otrávit Sergeje Skripala novičokem. Incident v Česku je podle Sobotky mnohem závažnější a vláda by měla reagovat nejen vyhoštěním dvou desítek zaměstnanců ruského velvyslanectví.

Informacemi o operaci ruských tajných agentů v Česku šokoval Babiš v sobotu večer na mimořádném brífinku. Ve stručném prohlášení ale nepadlo ani slovo o tom, proč měl být muniční sklad v Česku terčem Ruska. Podle některých médií šlo o snahu zabránit vývozu zbraní na Ukrajinu či syrským rebelům.

Bývalý předseda vlády Sobotka si myslí, že motivem byl pokus o destabilizaci situace v Česku, protože jeho vláda nešla Rusku „na ruku“. „Nebyla to vláda, kterou si Rusové přáli. Podíleli jsme se aktivně na sankcích přijímaných vůči Ruské federaci, to je věc, která s tím může souviset. Abych to zkrátil, Rusům se nelíbilo politické uspořádání v České republice po volbách v roce 2013,“ řekl serveru Sobotka.

Vyhostit 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví, které české úřady identifikovaly jako ruské agenty, podle Sobotky nestačí. „Vláda musí reagovat adekvátně, jako suverén, který byl napaden cizím státem. Vyloučit pracovníky ruské ambasády opravdu nestačí, vždyť ten útok bezpečnostně a politicky ohrožoval stabilitu České republiky. Tehdy to bylo pro mou vládu dost obtížné. Musíme vyslat signál, že Rusové si k nám nesmějí dovolovat to, co si dovolili v roce 2014,“ doplnil expremiér pro SeznamZprávy.

Skandál podle expremiéra znamená mimo jiné to, že společnost Rusatom by měla být vyloučena z tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. A ostře se pustil do okolí prezidenta Miloše Zemana. „Přece vím, kdo sedí na Pražském hradě a jakou dělá politiku, kdo má a nemá bezpečnostní prověrku, kdo má a nemá vazby v Rusku. Současná vláda to velmi dobře ví, vláda by si měla dávat pozor, jaká přání přicházejí z Hradu, protože taková přání již není možné plnit. Viděli jsme to při vyhození ministrů Blatného a Petříčka, to se nesmí opakovat. Je zjevné, že za těmito přáními může být vůle cizího státu,“ dodal Sobotka.

V souvislosti s výbuchem policie hledá dvojici agentů, kteří se v říjnu 2014 pohybovali v Praze, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Muži se prokazovali ruskými pasy se jmény Alexander Petrov a Ruslan Boširov. Podle fotografií i jmen z pasů jde o stejné dva muže, kteří jsou podezřelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018.

Sklad číslo 16 ve Vrběticích explodoval 16. října 2014, druhý sklad číslo 12 pak 3. prosince téhož roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Munice uložená v dalších skladech byla z Vrbětic odvezena.