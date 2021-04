Česká republika zastropuje počet diplomatů na ruském velvyslanectví v Praze podle současného stavu na české ambasádě v Moskvě. Rozhodnutí je platné ode dneška, Rusko má na stažení pracovníků čas do konce května. Na čtvrteční tiskové konferenci to řekl ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Diplomatická roztržka mezi Českem a Ruskem začala v sobotu. Česko v návaznosti na odhalení bezpečnostních složek, podle nichž jsou z výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 důvodně podezřelí dva agenti ruské vojenské tajné služby GRU, vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby. Rusko v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě.

Dnes v poledne vypršela lhůta, do které Rusko mělo podle požadavku ČR umožnit návrat všech vyhoštěných českých diplomatů na ambasádu v Moskvě. Ruská strana na požadavek do 12:00 neodpověděla, řekl Kulhánek.

Na českém velvyslanectví v Moskvě po odjezdu vyhoštěných zůstalo 24 pracovníků, z toho pět diplomatů a 19 administrativně technických pracovníků. Na ruské ambasádě v Praze nyní působí 27 diplomatů a 67 administrativně technických pracovníků. Počty dnes ČTK sdělilo ministerstvo zahraničí. Dorovnání počtů by tak znamenalo odjezd pro 70 pracovníků ambasády v Praze.

„Nechci nic zbytečně eskalovat, to není role ministra zahraničí, ale Česko je sebevědomá země a tak se bude chovat,“ řekl Kulhánek. „Není to namířeno proti Rusům nebo ruskému národu, je to reakce na aktivity ruských tajných služeb na našem území,“ poznamenal.

S Ruskem chce komunikovat standardní diplomatickou cestou. „Jsme připraveni s ruskou stranou do budoucna jednat o nastavení počtu pracovníků na našich diplomatických misích tak, aby byl umožněn účinný výkon jejich funkcí. Současný paralyzující stav nezavinila česká, ale ruská strana,“ dodal ministr.

Poděkoval také za podporu od spojenců. „Stojí za námi celá Evropská unie a NATO,“ řekl Kulhánek. „Ve svých prohlášeních nás členské státy obou organizací jednoznačně podpořily a odsoudily postup ruské strany,“ doplnil.

„Doufali jsme, že Rusko uzná nepřiměřenost své reakce, ale náš návrh, jak uklidnit situaci, zůstal bez odpovědi. Proto jsme se rozhodli naprosto adekvátně reagovat. O našem kroku je plně informovaný pan prezident a podporuje jej,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO).