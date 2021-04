Jak vnímáte společné prohlášení šéfů frakcí v Evropském parlamentu EP, kteří vyzvali země Evropské unie (EU) k jasné a společné reakci na výbuchy ve Vrběticích, za kterými je podle zjištění českých tajných služeb ruská vojenská rozvědka GRU?

Snažíme se napravovat to, co česká vláda nezvládla. Je to výsledek naší včerejší celodenní práce, kdy jsme jako čeští poslanci, s výjimkou poslanců KSČM a SPD, prosadili toto společné prohlášení největších frakcí EP. Tím suplujeme to, co měl udělat v pondělí pan vicepremiér a ministr vnitra Hamáček na jednání ministrů, což jednoznačně neudělal a byly kolem toho různé dohady.

Zatím se sice objevila dílčí slova podpory z různých států nejen EU, ale zdaleka nejde o tak silnou reakci jako v případě otravy Seregeje Skripala ve Velké Británii, kdy státy EU Rusku vypověděly kolem stovky diplomatů. Čemu to přičítáte? Je za tím možná určitá neobratnost našich politiků směrem k partnerům?

Já si myslím, že ve hře jsou dvě věci. Tím prvním je faktor, který možná nemá tolik společného s Českou republikou ani českou vládou, a to je fakt, že těch kamenů ve hře, pokud jde o dění na východě, je víc. Nám se pochopitelně teď svět točí kolem Vrbětic, ale ostatní sledují i to mohutné shromažďovaní ruských sil podél hranic s Ukrajinou a také situaci kolem Alexeje Navalného v ruském vězení.

Video Hamáček o Vrběticích a předvolání ruského velvyslance. Babiš se omlouval za "útok na zboží" - ČTK / Blesk Zprávy

EP se k tomu příští týden vrátí a bude to řešit komplexně. Druhá věc je, že když byla v podobné situaci Velká Británie po útocích na Sergeje Skripala, tak tehdejší britská premiérka Theresa Mayová zvedla telefon a o tu koordinovanou akci nejen požádala, ale ona ji i prosadila. Ačkoliv to bylo už dva roky po referendu a Británie z EU odcházela. Problém je, že naši vrcholní představitelé nenastartovali ty linky hned.

Premiér i důležití ministři měli ty informace týdny dopředu a váhali, jak mají postupovat. Nakonec pod tíhou okolností, že to někde unikne do médií, svolali na sobotní večer tu tiskovku. Ale promarnili týdny předtím, kdy mohli připravovat dokumenty, aby dostatečně dopředu informovali naše spojence a pak i českou veřejnost. Oni to udělali přesně obráceně.

V pondělí večer premiér nazval zmíněné výbuchy „útoky na zboží“, v úterý před jednáním Sněmovny se za tuto slovní neobratnost omluvil. Jak to vnímáte vy? Byla to neobratnost v daném okamžiku nebo se snažil ty události relativizovat poté, co celý den plnily titulky médií slova o terorismu?

Mně se tohle snad ani komentovat nechce. To je celá série nejednoznačností, neobratností a přece dobře víme, že Rusko svým asertivním chováním a se svým hybridním způsobem zápasu nejenom s námi, ale s celým Západem využívá přesně těchto slabých míst. Naším úkolem číslo jedna je tato slabá místa buď odstranit, nebo je aspoň neukazovat. Protože je voda na ruský mlýn.

Prezident Putin prohlásil, že nehodlá jednat s vedoucími představiteli ČR. Jak tenhle vzkaz čtete?

Je to krize v česko-ruských vztazích v hloubce, kterou já si nepamatuji, a to si pamatuji jednání o odchodu ruských vojsk. Myslím si, že se musíme připravit na to, že to bude na delší dobu a že se Rusko nepohrne do toho, s námi tu situaci řešit hned pozítří. Tím spíš je nutné Rusko vystavit krokům, které ono pocítí ze strany našich spojenců.

Je v tuto chvíli něco jako „nastavit znovu“ diplomatické vztahy od čistého stolu možné? A kdo by měl pozvat ruského prezidenta k jednacímu stolu? Přiznejme si, že poslední jednání J. Borrella nezačalo úplně šťastně, myslím tím, že v úvodu zmínil zatčeného lídra opozice A. Navalného, jakkoliv závažné téma to je…

Já nemám velké iluze o panu Borrellovi. Tady se kritizovala možnost té nesmyslné cesty Jana Hamáčka do Moskvy, ale Borrell, jako šéf evropské diplomacie, se na podobně nesmyslnou cestu vydal začátkem roku. Téměř stovka europoslanců, včetně mě, ho kvůli tomu vyzvala k rezignaci. On tam jel vlastně do pasti a nechal ze sebe udělat kašpárka.

Teď nejde jen o nějakou matematiku diplomatů. Je evidentní, že my nemáme ty nejsilnější karty v ruce. Velmoci mají vždycky víc diplomatů a nemá cenu uvažovat v kategoriích pět na pět. Ale je to situace, která nepochybně přispěje k pročištění toho stolu. Ovšem za cenu ochlazení vztahů na delší dobu.

Pan Hamáček mluvil o své cestě do Moskvy jako o zastíracím manévru. Kdybychom připustili nějakou zástěrku, nebyla tím spíše ta pozvánka na summit Putin/Biden? Potřebujeme něco jako zastírací manévry?

Já těmto cimrmanovským povídačkám nevěřím a myslím, že jim nevěří ani jejich autor. Česká vláda o tom věděla týdny dopředu a v tomto kontextu mi ta cesta jako klamavý manévr nedávala moc smysl.

Podle bývalého velvyslance v USA a Rusku Petra Koláře bychom měli na ruské ambasádě v Praze nechat stejný počet diplomatů, jako máme my v Moskvě. Vy říkáte, že tahle diplomatická matematika není řešení...

Já tvrdím, že ta situace vyžaduje daleko sofistikovanější a chytřejší přístup, než jsou počty na úrovni druhé třídy základní školy.

A tím by mělo být podle vás co?

Tím by měla být ta koordinovaná akce s našimi spojenci. K elementární logice v zahraniční politice patří rovnováha sil. A mezi zemí, která má 10 milionů obyvatel a jadernou velmocí ta rovnováha prostě není.

Hrozí, že by na české ambasádě mohl zůstat jen velvyslanec a sekretářka. V takovém případě by těžko fungovalo i poslední přeživší konzulární oddělení. Byla by to větší rána pro Česko, nebo pro Rusko?

Na jedné straně Rusko nemá zájem na tom, aby nemohlo dostávat víza do České republiky. Na druhé straně my jsme součástí schengenu, takže nepochybně ty naše problémy budou větší. Rusové si mohou vízum vyřídit na libovolné ambasádě EU a pak pokračovat kamkoliv včetně ČR. My bychom to měli komplikovanější.

Na co se teď máme připravit z ruské strany? NÚKIB vydal varování před kybernetickými útoky.

Já doufám, že se na to česká vláda připravuje. Zřídila kvůli tomu dokonce zvláštní úřady a já doufám, že máme funkční Úřad pro kybernetickou bezpečnost. Existují důvody se domnívat, že za těmi dosavadními útoky např. na nemocnice by mohly být zpravodajské služby našich rivalů nebo nepřátel. Jenom pro to nejsou žádné důkazy. A samozřejmě podobným akcím můžeme čelit i teď v této nové situaci.

Mohou Rusové vytáhnout i tvrdší kartu a například omezit dodávky jaderného paliva do Dukovan nebo dodávky plynu do ČR?

Pokud jde o jaderné palivo, tak jeho výhoda je, že ho můžete skladovat několik let. Tady si myslím, že ta zranitelnost není absolutní a navíc v minulosti jsme si vyzkoušeli, že do ruských reaktorů můžeme dát i palivo, které pochází odjinud. U plynu je to složitější, ale tady zase existují diverzifikační cesty, o které jsme se postarali v 90. letech.

Nicméně je to pro nás příležitost nastolit tato témata zejména v EU, protože to její konání v této oblasti je přinejmenším sporné. Je tady příležitost zatroubit, aby se Evropa probudila, protože její energetická rozhodnutí jsou v této oblasti špatná.

Narážíte na ten zelený německý kurz, který od jádra upouští?

Samozřejmě. To byl tah, který rozboural energetický trh v Evropě a dovedl Evropu do stavu, kdy jediná země, která pracuje s jádrem pro civilní a vojenské využití, je Francie. Čili neexistuje vůbec žádná konkurence a je to chyba. Je nejvyšší čas, aby se Evropa probudila.

A pak je tu problém Nord Streamu, kdy Německo, které odmítá jádro, posiluje závislost na Rusku v dodávkách plynu. Čili Evropa sama sebe činí v té soutěži s Ruskem jenom více zranitelnou, a pokud ten odchod od jádra bude pokračovat, tak s ním mizí i know how s přesahem do vojenské oblasti. A představa, že Rusko nebo Čína se vzdají svých jaderných zbraní, je iluzorní.

Video Ruští agenti u výbuchů ve Vrběticích - Mall.tv

Podcenila naše politická reprezentace ruské vměšování nebo ho prostě nechtěla vnímat a proč?

Je to vláda, kterou do jisté míry drží prezident republiky. Oni prostě nechtěli konflikt s Milošem Zemanem.

Jak vnímáte mlčení prezidenta Miloše Zemana? A troufnete si odhadnout, kam až ve svém očekávaném víkendovém vystoupení zajde?

Neumím říct, ale se zájmem si to poslechnu.

Nakolik a na jak dlouho podle vás celá vrbětická kauza nabourá vztahy Česka s Ruskem?

Tohle samozřejmě není konec hry. Česko-ruské vztahy budou zmrazeny na dlouhou dobu.