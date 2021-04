Česko nuceně opustil i další tajemník ruské ambasády - Andrej Makarenko.

Rusko však stihl i další postih. Vláda kvůli podezření vyřadila z připravovaného tendru na stavbu nového bloku Dukovan ruskou společnost Rosatom.

Kauza Vrbětice byla přitom podle Hamáčka nejúspěšnější bezpečnostní operací. Vedla k rozbití rezidentur ruských tajných služeb SVR a GRU v Praze, což Hamáček označil v úterý ve Sněmovně za „fenomenální úspěch“.

„To, že jsme jim (Rusku) vyhodili 18 špionů, to je to nejmenší, co můžeme udělat. Byla to správná reakce v prvním momentu,“ tvrdí Hamáček. Pokud má nějaký stát „jednotku zabijáků“, za které Hamáček označil agenty ruské vojenské tajné služby GRU, musí počítat s následky po odhalení jejich činnosti.