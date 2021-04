Vrbětice ONLINE: Hamáček: Síla ruské reakce Česko překvapila. Klaus se Moskvy zastal

Na emotivní vyjádření šéfa lidovců Mariana Jurečky („Prostě srát na hlavu si nesmíme nechat.“) reagoval na twitteru vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), který vede nyní i resort zahraničí. „Mariane vůbec tomu nerozumíš a chceš na tom vytloukat politické body. ČR musí držet slovo. Navíc pro ty Rusy musí přiletět letadlo. Nebo ty je do Moskvy odvezeš? Je to od Rusů nefér, ale my to zvládnem, pošlem speciál a odletíme se vztyčenou hlavou,“ uvedl.

Jenže Jurečka ze svého hněvu slevil jen mírně. „Honzo, nedocvaklo mi, že jsi to velvyslanci řekl včera v 19, ale říkat že tomu nerozumím? Rozumím jasně, že reakce vlády má být adekvátní tomu co se stalo a to doposud není! 18 „diplomatů“ a lhůta 48 hodin a oni 20 našich do 24 hodin a mohl bych pokračovat, ale to nepatří sem,“ prohlásil.