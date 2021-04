Ten jim způsobila informace, že je důvodné podezření, že na výbuších munice v roce 2014 se podíleli příslušníci ruské vojenské tajné služby GRU. Po šesti a půl letech od explozí se vrátila mezi místní stísněná nálada, ale i strach. Poslední pyrotechnici odešli z areálu muničních skladů teprve loni v říjnu.

„Je to pro mě překvapující a také šokující zpráva. Vůbec jsem nepředpokládal, že by se něco takového mohlo tady dít a že se s něčím takovým dlouho pracuje,“ řekl starosta Zdeněk Hověžák (55). „Lidé si tu užili své a teď se jim samozřejmě nepříjemné vzpomínky o to více vracejí,“ dodal starosta.

Z kostela přišel o událostech promluvit i jeho otec, Karel Hověžák (79): „Můj táta ve skladech 40 let pracoval, byl tam vždycky klid. To, co se tu děje od časů výbuchů, je k zamyšlení. Pokud se potvrdí nové skutečnosti, tak je to prostě katastrofa,“ uvedl. Lidé se na liduprázdné návsi moc bavit nechtěli. Bylo znát, že jim přítomnost médií spíše vadí.

Výbuchy zažil v obci Josef Drga (74). „Tehdy 16. října 2014 jsem byl doma. Někdy kolem desáté se ozvala první rána, největší pak asi v jedenáct a pak už pořád dál a dál, detonace jsme slyšeli několik dnů. Začátkem prosince všechno nanovo. Museli jsme se opakovaně evakuovat. Celý ten případ i nejnovější vývoj si nedovedu vysvětlit. Myslím, že tam tehdy byla špatná kontrola,“ popsal.