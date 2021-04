Rusové ze hry o Dukovany. Babiš mluvil o „zpackaném“ útoku na zboží a schytal to

Vláda v pondělí jednala také o kauze Vrbětice - a vládní tiskovka se točila z velké části kolem ní. Se zpožděním na ní dorazil i premiér Andrej Babiš (ANO). A to až poté, co vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) potvrdil, že bezpečnostní dotazník k dostavbě Dukovan nebude zaslán Rusům. Babiš uvedl, že dle něj nešlo o akt státního terorismu a útok Ruska na Česko - i když řada expertů míní opak. Premiér uvedl, že šlo o zpackanou operaci dvou agentů a útok na zboží bulharského obchodníka s municí. Od opozice to za své vyjádření schytal.

Vláda v pondělí jednala o možném zapojení ruské tajné služby do explozí v muničním areálu ve Vrběticích. Ministři však probírali také aktuální stav epidemie koronaviru a plány na úpravy nynějších protiepidemických opatření. Hlavní rozhodnutí o tom, co se bude v Česku rozvolňovat a kdy, si však nechali na čtvrtek, kdy se sejdou znovu. Prim proto hrála napjatá situace ve vztazích s Ruskem.

Rusové ze hry o Dukovany

Česká vláda v reakci na informace o podílu tajné služby GRU na dvou explozích munice ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 rozhodla nejprve o vyhoštění 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří byli identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Rusko následně vyhostilo 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě.



Premiér Andrej Babiš (ANO) i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) se také vyslovili proti účasti ruské společnosti Rosatom na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany.

„S ohledem na skutečnosti, které nastaly a s ohledem na připravované bezpečnostní prověřování potenciálních dodavatelů pro Dukovany 2 se vláda jednomyslně rozhodla a schválila v rámci svého usnesení to, že odeslání tzv. bezpečnostního posouzení bude pouze na dodavatele ze zemí Francie, Jižní Korea a Spojené státy. Fakticky to znamená, že v rámci bezpečnostního posouzení nebude kontaktován, ani osloven ruský dodavatel Rosatom,“ potvrdil na tiskovce po jednání vlády vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Rosatom se ohradil

Ruská státní korporace pro jadernou energii (Rosatom) označila své vyloučení z tendru na dostavbu české jaderné elektrárny Dukovany za netržní, uvedl Interfax. Rosatom zdůraznil, že mírová atomová energie by měla stát mimo politiku. Současně se domnívá, že toto rozhodnutí Česka uškodí jeho vlastnímu průmyslu, protože ruský návrh počítal se zapojením stovek českých a evropských společností do projektu dostavby Dukovan, v jehož rámci mohly být uzavřeny kontrakty za miliardy eur.

Česko připravuje právní kroky na vymáhání škody

Také exploze v muničním areálu ve Vrběticích však Česko vyšly na dva lidské životy i nemalé peníze. „Co se týče odškodnění, ano, paní Schillerová již analyzuje možnosti. Rozsah škody je samozřejmě obrovský, víc než 1 miliarda. Připravujeme právní kroky, abychom mohli tuto škodu vymáhat,“ uvedl premiér Babiš na tiskovce, kam přispěchal se zpožděním.

Co se dalšího postupu vůči Rusku týče, Babiš míní, že sobotní reakce Česka byla důrazná. „Rusko reagovalo a já s panem Hamáčkem o tom budeme jednat zítra - ve středu. Určitě přijdeme s nějakým stanoviskem, protože si myslíme, že ta reakce Ruska byla nepřijatelná, neadekvátní. My jsme nezpůsobili škodu, my jsme neposlali nikam naše agenty, aby dělali nějakou diverzní činnost, takže ta reakce je nepřijatelná, je nevyvážená,“ podotkl Babiš.

Při dotazu na to, zda považuje Rusko za bezpečnostní hrozbu pro ČR, Babiš odpověděl: „Já to považuji za zpackanou operaci dvou agentů, kteří samozřejmě způsobili obrovskou škodu na našem území, zabili nám naše dva lidi a to je absolutně nepřijatelné. Stejné osoby neúspěšně působily v Bulharsku a neúspěšně působili ve Velké Británii v Salisbury v kauze Skripal.“ Podle Babiše nešlo o útok Ruska na Česko, ale o útok na zboží bulharského podnikatele.

Babiš: Byl to útok na zboží

„Nebyl to akt státního terorismu, byl to útok na zboží, které patřilo bulharskému zbrojaři a samozřejmě ta přítomnost agentů GRU na našem území je absolutně nepřijatelná,“ tvrdí Babiš, který zopakoval, že závěrečnou zprávu obdrželi od BIS v 16:54 v pátek.

„Rusko neútočilo na ČR, agenti útočili - a můžeme to nazvat teroristickým aktem těchto agentů - na zboží bulharského obchodníka s municí se zbraněmi, který pravděpodobně tyto zbraně prodával stranám, které bojují proti Rusku,“ zopakoval Babiš.

„Munice měla vybouchnout po cestě, já jen vysvětluji, že to nebyl útok Ruska na ČR,“ pokračoval na tiskovce Babiš. Agenti GRU podle něj operaci „zpackali“. Babiš při tom vyjádřil lítost nad tím, že zemřeli dva čeští spoluobčané. „Udělali teroristický akt na zboží, které patřilo bulharskému podnikateli,“ pronesl opětovně Babiš. „Nebyl to akt státní terorismu a tak to řekl i pan nejvyšší státní zástupce,“ pokračoval Babiš.

Petr Pavel: Vojenské napadení, či akt státního terorismu

„Pokud příslušníci speciální jednotky jednoho státu působí na území druhého státu a působí tam agresivně a negativně, tak se to nedá označit jinak než jako vojenské napadení. Nebo jako akt státního terorismu, protože to nebyla akce z iniciativy těch dvou agentů, ale byla to akce, která byla zcela jistě plánovaná a nařízená z centrálních míst,“ uvedl však již dříve v Epicentru na Blesk.cz generál Petr Pavel. Že o akt státního terorismu šlo, to si myslí i další odborníci.

Video Analytik Havlíček a generál Pavel o kauze vrbětických výbuchů. Co nás čeká od Ruska? - Pavlína Horáková, Lukáš Červený

Opozice šije do Babiše

Podle opozice je však Babišův výrok ohledně útoku na zboží skandální. Někteří se ptají, zda se Babiš nechce Rusku ještě omluvit. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že Babiš musí skončit. Politici reagovali na svých twitterových účtech.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že Babiš snad takový výrok nemohl myslet vážně. „Takže podle pana premiéra nešlo o teroristický útok na ČR?! Co to teda bylo? Pár ruských agentů šel na výlet a omylem zapomněli v našem vojenském skladu bombu? Neomluvíme se jim ještě, že to bouchlo moc brzy?,“ napsal Jurečka.

Pekarová označila Babišovo vystoupení za skandální. „Místo premiéra suverénní země předstoupil mluvčí ruské vlády, který vědomě zlehčil nepřátelský akt ze strany Ruska. Už chybí jen to, aby se omluvil, že ve Vrběticích sklad byl. Premiér musí skončit,“ míní.

„Podle Andreje Babiše nešlo o terorismus, ale o útok na zboží. A to jsem si myslel, že větší nehoráznost, než týdenní mlčení prezidenta, už v této kauze nepřichází v úvahu,“ napsal místopředseda občanských demokratů Martin Kupka. „Odvahy je ve vystoupení Andreje Babiše tolik... jako v kosteleckých uzeninách masa,“ uvedl předseda bezpečnostního výboru Senátu Pavel Fischer (nezávislý).

Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek upozornil, že agenti cizího státu vnikli do objektu v majetku státního podniku suverénního státu a nainstalovali tam tajně výbušné zařízení. „Zahynuli naši dva občané, došlo k velkým škodám. To prostě je státní teroristický čin proti ČR, ať už to mělo bouchnout kdekoliv,“ dodal. „

Zeman na tiskovce: K výbuchu mělo dojít mimo ČR

Před Havlíčkem a Babišem se totiž ve Strakově akdemii odehrála ještě jedna tiskovka. Jako první po jednání vlády vystoupil ve Strakově akademii netradičně šéf státních zástupců Pavel Zeman. „Od října 2014 probíhají úkony trestního řízení ve vztahu k výbuchu muničních skladů ve Vrběticích a na Zlínsku,“ potvrdil s tím, že „orgány činné v trestním řízení disponují větším množstvím důkazů pochopitelně“.

K samotnému výbuchu ve Vrběticích uvedl, že sklady „obsahovaly vojenský materiál, který měl být v nejbližších dnech vyskladněn a to převážně bulharskému odběrateli“. „Pracujeme s vyšetřovací verzí, že cílem útoku byl tento vojenský materiál, směřující do Bulharska a k výbuchu tedy nemělo dojít na území ČR,“ potvrdil Zeman. „Délka trestního řízení byla mj. ovlivněna délkou ohledání místa činu, což si možná k dnešní době málokdo uvědomuje, ale toto probíhalo v závislosti na postupu pyrotechnických a dalších likvidačních prací,“ poznamenal. „Sklady byly kompletně zničeny, munice rozeseta do širokého okolí a areál byl tak de facto nepřístupný,“ pokračoval šéf žalobců.

Na tiskovce na Úřadu vlády promítli i fotky obou ruských agentů. „Tyto osoby užívaly falešnou identitu občanů Moldavska a Tádžikistánu,“ uvedl Zeman. „Přicestovali do ČR několik dní předem za užití krycích dokladů Ruské federace. Ubytovali se v Praze a následně v Ostravě. Následně bylo zjištěno, že se jedná o stejné osoby, které byly spojovány s útoky jedem v Salisbury v roce 2018,“ poznamenal s tím, že na základě kriminalistického zkoumání, nikoli jen na základě prohlédnutí dvou fotek, byli ztotožněni již v roce 2018.

Zpráva se neodtajňuje

Zprávu k Vrběticím předložila BIS, premiér Babiš žádal její zveřejnění. Vláda se měla zabývat i dopady případu na dukovanský tendr a reakcí na ruské vyhoštění pracovníků ambasády ČR v Moskvě.

„V tuto chvíli to není definitivně rozhodnuté,“ uvedl ohledně možného odtajnění dokumentu Havlíček. „Zatím se neplánuje to, že by se něco odtajnilo už jenom proto, že je to součástí vyšetřování. Nicméně nemůžeme vyloučit to, že aktéři rozhodnou třeba o částečném odtajnění některých věcí,“ podotkl.

„Je pravda, že já jsem usiloval o to, aby BIS a ostatní orgány v trestním řízení a bezpečnostní složky zveřejnily jejich pátrání a jejich zprávu, protože je důležité, aby naši občané věděli, co se vlastně stalo. Výbuch ve Vrběticích byl v roce 2014 a dozvídáme se vlastně tyto závažné skutečnosti až teď. Je to velice složitý případ. Já bych chtěl hlavně říct, že nešlo o akt státního terorismu, jak jsme slyšeli,“ uvedl premiér Babiš na tiskovce.

S tím, že vyšetřování dál probíhá a jeho žádost nebyla vyslyšena ze strany orgánů činných v trestním řízení. „Bohužel celá ta zpráva nemůže být zveřejněna, bylo to odmítnuto,“ potvrdil Babiš.